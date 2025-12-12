Tom Ducrocq, milieu de terrain du Sporting Club de Bastia s'est exprimé avant ASSE - SCB. En conférence de presse, il a évoqué la nouvelle mentalité des Bastiais et les faiblesses stéphanoises.

Tom Ducrocq, avant ASSE - Bastia : "Face au Red Star ? On a fait énormément d'efforts. On a insisté sur l'unité du groupe. Sur la solidarité, sur l'entraide, sur le don de soi. Au vu de notre situation, il ne faut pas se voiler la face. On est en difficulté. Si on veut aller chercher le maintien, ça va passer par là."

Ducrocq veut des actes

Tom Ducrocq, avant ASSE - Bastia : "Se parler, oui, mais on se parle depuis le début de saison. Il est important de se parler, mais face au Red Star, il y avait les actes plutôt que la parole sur le terrain. C'est ce qu'il faut retenir. Quand on met tous les ingrédients nécessaires dans un match de Ligue 2, on voit qu'on peut rivaliser avec un gros du championnat."

Un ajustement tactique et la bonne formule pour Bastia ?

Tom Ducrocq, avant ASSE - Bastia : "Face au Red Star, on est repassé à quatre derrière, donc il y avait un joueur devant de plus. On voyait qu'on était un peu plus haut sur le terrain, les pressings étaient mieux faits, plus intelligemment.

Déjà quand on ajoute l'ingrédient de la combativité, l'agressivité, et en plus qu'on est mieux dans les pressings et plus réfléchis, forcément, on pose beaucoup plus de problèmes à l'adversaire."

L'ASSE et ses faiblesses identifiées

Tom Ducrocq, avant ASSE - Bastia : "L'ASSE ? Ils ont des très grosses individualités, notamment devant. Même dans le milieu, ce sont des très bons joueurs. Après, ils ont forcément des points faibles, ils prennent énormément de buts. On a beaucoup insisté sur leur faiblesse, mais tout en gardant aussi leur puissance offensive qui est assez importante. Le coach nous a apporté quelques solutions pour pouvoir les contrer et bien défendre aussi.

Contre Saint-Étienne, contre le Red Star, contre Laval, peu importe, le club, que ce soit une très grosse équipe ou une équipe un peu plus en bas de tableau, il faut toujours mettre ces ingrédients-là. C'est vraiment la base. C'est ce qu'on doit mettre tous les week-ends. Peu importe l'adversaire, on doit toujours être solidaire, toujours être très combatif."