Zuriko Davitashvili attise les convoitises à l'approche du mercato, et la situation pourrait enfin bouger cet hiver pour l’ailier géorgien. Un mois qui s'annonce une nouvelle fois agité pour les dirigeants de l'ASSE.

Zuriko Davitashvili traverse un tournant. L’ailier de l’ASSE, longtemps considéré intransférable l’été dernier, voit son avenir se réchauffer en ce début de mercato. Le joueur voulait partir. Le club refusait. Kilmer Sports avait même verrouillé tous les cadres après la relégation. Résultat : frustration du joueur, tensions en présaison. Puis, changement total. Davitashvili se canalise. Il enchaîne les performances. Ses 6 buts et 1 passe décisive en 14 journées lui redonnent une place majeure dans le projet d’Eirik Horneland.

Mais l’hiver rebattait toutes les cartes. L’ASSE écoute désormais le marché selon les informations de Footmercato. Le joueur, lui, reste ouvert à un nouveau défi. Et l’Europe commence à s’agiter autour de lui. L’avenir de Davitashvili pourrait donc s'écrire loin du Forez. D’autant que Saint-Étienne marche sur une ligne fine entre montée en Ligue 1 et opportunité financière. Le dossier devient chaud, très chaud.

Davitashvili (ASSE) au centre des intérêts européens

Le Beşiktaş s’est positionné en premier. Et pas timidement. Le club turc veut aller vite et pousse pour un transfert dès janvier. L’idée plaît au joueur, séduit par ce championnat et un projet sportif ambitieux. De son côté, l’ASSE ne ferme plus la porte. Une offre satisfaisante suffirait pour acter un départ qui semblait impossible il y a quelques mois.

Les Verts le savent : la valeur de Davitashvili grimpe. Acheté 6 M€ à Bordeaux, il est estimé aujourd’hui à 9 M€. De quoi réfléchir. D’autant qu’un autre club européen, resté anonyme pour l’instant, prépare également une offensive. De quoi lancer une vraie bataille autour du joueur.

Saint-Étienne se retrouve alors face à un dilemme. Garder son meilleur dynamiteur offensif pour maximiser les chances de montée. Ou profiter d’une belle plus-value immédiatement. Horneland, lui, pousse pour la stabilité. Le sportif avant tout. Mais le mercato a ses propres règles, et celles-ci s’imposent souvent à tout le monde.

Une décision cruciale pour la suite de la saison des Verts

Si Davitashvili venait à partir, l’ASSE perdrait un atout majeur. Son explosivité, sa capacité à créer des différences, sa capacité à se montrer décisif : tout cela pèse lourd dans les performances actuelles.

S’il reste, les Verts conserveront un joueur capable de porter l’équipe dans le sprint vers la montée. S’il part, le club devra recruter immédiatement pour éviter un trou béant dans l’animation offensive. La décision pourrait définir toute la deuxième partie de saison stéphanoise.