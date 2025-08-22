Ce samedi à 20h, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Boulogne pour la troisième journée de Ligue 2. Après le nul à Laval et le carton face à Rodez (4-0), les Verts veulent enchaîner et confirmer leur renouveau. Eirik Horneland a communiqué son groupe.

Véritablement lancée par un succès éclatant contre Rodez, l’AS Saint-Étienne aborde ce déplacement dans le Nord avec ambition. Les Stéphanois, relégués la saison passée, savent qu’ils n’ont plus de temps à perdre s’ils veulent s’installer rapidement dans le haut de tableau. Geoffroy-Guichard a vibré samedi dernier, et les supporters attendent désormais une confirmation loin de leurs bases. Le déplacement dans le Nord, face à un promu, est idéal pour lancer une belle dynamique.

Un déplacement piégeux à Boulogne

Boulogne, promu en Ligue 2, ne compte pas jouer les figurants. L’USBCO espère faire tomber un favori annoncé. Après un premier match reporté contre Bastia, Boulogne a disputé sa première rencontre la semaine passée. Ils étaient en effet opposés à une équipe qu'ils connaissent bien, Nancy. Loin de leurs terres, les joueurs de Boulogne ne sont pas parvenus à ramener le moindre point de la Meurthe-et-Moselle. Battus 1-0, ils espèrent prendre leurs premiers points rapidement. Les Verts devront afficher la même intensité que face à Rodez pour éviter toute mauvaise surprise.

Une absence surprise à l'ASSE

Bonne nouvelle pour l’ASSE, Eirik Horneland dispose d'un effectif quasi complet. Joshua Duffus, est une nouvelle bien du voyage et pourrait débuter une seconde fois comme titulaire. Lucas Stassin, entré en fin de match samedi dernier, continue sa montée en puissance. Mahmoud Jaber est également présent.

En revanche, Benjamin Bouchouari, Djylian N’Guessan et Maxime Bernauer restent à l’infirmerie comme Dennis Appiah. En effet, le latéral stéphanois est touché et n'a pas pris part à la séance du jour. Sans connaitre encore la nature exacte de sa blessure, il ne sera pas du déplacement à Boulogne.Cette absence d'Appiah profite à Stojkovic. Le jeune latéral âgé de 18 ans arrivé en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade figure bien dans le groupe ! La semaine passée, il avait disputé quelques minutes avec l'équipe réserve

Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, eux, ne sont toujours pas concernés par le projet sportif et ne font pas partie du groupe. Voici le groupe des dix-huit joueurs retenu par le coach stéphanois.