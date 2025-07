Toujours attentive aux talents issus de la post-formation, l’ASSE multiplie les essais cet été pour renforcer son équipe réserve. Parmi les profils testés, le jeune milieu relayeur Élysée Ntambu tente de convaincre les décideurs du club.

Depuis plusieurs saisons, l’AS Saint-Étienne intensifie sa politique de détection post-formation, à la recherche de joueurs au potentiel encore brut, souvent passés sous les radars des centres professionnels. Cet été encore, le club explore cette voie avec plusieurs joueurs mis à l’essai, notamment pour compléter l’effectif de l’équipe réserve, qui évoluera en National 3.

Ainsi, deux profils exotiques ont rejoint le groupe en test : le milieu offensif sud-africain Selwyn Stevens et le défenseur central sénégalais Papa Diouf. Le dernier a vu sa mise à l'essai se terminer. En effet, il n'a pas pris part à la rencontre contre Andrézieux. Mais un autre nom commence à circuler avec insistance : celui d’Élisée Ntambu, jeune milieu relayeur qui a disputé les trois premières rencontres de préparation contre Blois, Auxerre et Andrézieux.

Élysée Ntambu, un profil moderne au milieu de terrain

Formé hors des structures professionnelles, Élysée Ntambu arrive de Chassieu-Décines, club de la région lyonnaise évoluant en National 3. Né en 2005 et âgé de 20 ans, ce joueur complet au profil box-to-box s’est illustré lors des deux premières rencontres amicales. À Blois comme face à l’AJ Auxerre, il a montré une belle activité, une lecture du jeu prometteuse et une capacité à se projeter vers l’avant. Impliqué sur le troisième but contre Auxerre et sur le premier à Blois, il se montre à son avantage.

Malheureusement, lors du dernier match contre Andrézieux, il a dû sortir sur blessure après un quart d’heure de jeu. Un coup d’arrêt frustrant, tant il semblait en mesure de donner des maux de tête aux décideurs stéphanois. Mais ses prestations précédentes laissent entrevoir un potentiel intéressant pour renforcer l’effectif de Sylvain Gibert, qui cherche à bâtir un groupe compétitif et dynamique pour la saison à venir.

Une stratégie payante pour l’ASSE ?

Le cas Élysée Ntambu illustre bien la philosophie actuelle de l’ASSE en matière de recrutement : détecter, tester, intégrer. Ce modèle peut aussi permettre de belles révélations. Ces dernières années, des joueurs comme Franck Ribery, Mathieu Valbuena ont su s’imposer malgré un parcours initial hors des standards classiques.

En pariant sur des jeunes comme Ntambu, les Verts misent sur des profils moins médiatisés, mais avec une vraie marge de progression. Si le joueur parvient à confirmer son potentiel, l’ASSE pourrait tenir là une nouvelle belle opération à moindre coût. Reste désormais à surveiller l’évolution de sa situation physique et les décisions du staff dans les jours à venir.