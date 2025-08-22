Ce jeudi, la LFP a communiqué sur la programmation des prochaines journées de Ligue 1 et Ligue 2. L’occasion de prendre un engagement pour permettre aux supporters d’être mieux organisés avant les rencontres de leur club.

L’ASSE est désormais fixée sur l’organisation de son mois d’août, septembre et la quasi-totalité de son mois d'octobre. Les 6 premières journées de Ligue 2 se joueront un samedi soir à 20h pour Les Verts. Pour l'heure, chaque rencontre des stéphanois qui à été définitivement fixée sur une journée de championnat prévue un week-end se disputera le samedi à 20h.

L’ASSE et les autres clubs fixés plus tôt sur leur programmation

Depuis quelques années, la Ligue de Football Professionnel (LFP) annonçait les programmations des rencontres environ 4 semaines à l’avance en Ligue 1 et 6 semaines en Ligue 2. Dans un communiqué, la Ligue annonce souhaiter communiquer ces programmations davantage plus tôt.

1 match de Ligue 2 de plus le samedi

À partir de la 2ᵉ journée de Ligue 2, 3 matchs se joueront le samedi contre 2 la saison dernière. L’ASSE est pour l’instant concernée avec 8 matchs programmés le samedi à 20h lors des 9 premières journées.

Le communiqué de la LFP

"Ligue 1 McDonald’s : La programmation de première partie de saison anticipée

En collaboration étroite avec beIN SPORTS et Ligue 1+, la Ligue de Football Professionnel annonce une avancée dans la communication des programmations TV de la Ligue 1 McDonald’s.

Dès la première partie de saison 2025-2026, les programmations seront publiées par anticipation jusqu’à la 20ᵉ journée, soit la fin de la phase de ligue des compétitions européennes.

Trois phases de publication

Pour plus de visibilité, les calendriers TV seront diffusés en trois étapes :

• Phase 1 : publication des journées J4 à J12 dès la première semaine de septembre.

• Phase 2 : publication des journées J13 à J16 lors de la dernière semaine de septembre.

• Phase 3 : publication des journées J17 à J20 dès la première semaine de novembre.

Cette nouvelle organisation vise à offrir aux clubs, supporters et diffuseurs une meilleure lisibilité et anticipation dans la préparation des matchs.

Ligue 2 BKT : un délai de programmation allongé

Avec le concours et grâce à beIN SPORTS, le délai de programmation en Ligue 2 BKT sera également élargi, et ce pour toute la saison, pour être désormais fixé à huit semaines (contre six précédemment) à compter de la 10ème journée.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des discussions menées avec beIN SPORTS et l’Association Nationale des Supporters, afin d’améliorer l’expérience des fans et l’organisation des rencontres."