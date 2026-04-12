L’ASSE s’impose face à Dunkerque (2-1) grâce à Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Une victoire précieuse dans laquelle Aïmen Moueffek a tenu un discours lucide et engagé.

L’AS Saint-Étienne a fait le travail. Opposés à Dunkerque, les hommes de Philippe Montanier ont décroché un succès important (2-1). Une victoire acquise grâce aux réalisations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Dans une rencontre disputée, les Verts ont su faire la différence au bon moment. Après le match, Aïmen Moueffek s’est exprimé avec sincérité. Le milieu stéphanois a insisté sur l’état d’esprit du groupe, déterminé à avancer sans se disperser.

Une victoire importante pour l'ASSE

Sur la pelouse, les Verts ont montré de bonnes intentions. La première période a été équilibrée, avec deux équipes joueuses. Moueffek ne s’y trompe pas : « Il y a eu une bonne première mi-temps des deux côtés ». L’ASSE a su rester solide pour ensuite faire la différence.

Le milieu de terrain s’est aussi montré satisfait de ses sensations personnelles : « Je me suis bien senti mais c’est plus facile quand l’équipe tourne bien ». Une déclaration qui illustre parfaitement la dynamique collective actuelle. Même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets malgré deux occasions, Moueffek reste confiant : « Ça tournera en ma faveur au prochain match ».

Ce succès permet surtout à l’ASSE de rester dans la course à ses objectifs. Le message est clair en interne : ne pas se projeter trop loin. « On essaye de ne pas trop calculer et de rester focus match après match ». Une approche prudente, mais essentielle dans ce sprint final.

Moueffek évoque le Chaudron et les supporters

Au-delà du terrain, Aïmen Moueffek a tenu à adresser un message fort aux supporters stéphanois. Le contexte autour du Chaudron reste tendu, et les joueurs en sont pleinement conscients.

« Notre avenir est entre nos mains, à nous de ne pas le gâcher », a-t-il affirmé avec détermination. Mais c’est surtout son soutien aux fans qui a marqué : « On est de tout cœur avec les supporters. On aimerait à notre niveau faire le maximum pour que le Chaudron ne soit pas dissous ».

Des mots forts, qui témoignent du lien toujours puissant entre l’équipe et son public suite à la possible dissolution. Moueffek conclut avec un appel clair : « On aimerait à notre niveau faire le maximum pour que le Chaudron ne soit pas dissous. C’est très malheureux ce qui se passe. On veut juste leur dire de ne pas lâcher ».