David Mimbang, futur joueur de l’ASSE, débarque en France dès ce soir. Un transfert anticipé qui confirme la stratégie du club stéphanois sur les jeunes talents. Une information que nous vous avions annoncé en janvier dernier.

L’AS Saint-Étienne continue de préparer l’avenir. Le jeune milieu camerounais David Mimbang s’envole dès ce soir pour la France. L’information a été officialisée par Jacques Elimbi, président de l’EFBC, lors d’une conférence de presse. Un signal fort envoyé par les Verts, qui anticipent déjà la saison 2026-2027 avec ce dossier.

Âgé de 17 ans, Mimbang ne pourra toutefois pas signer son contrat professionnel immédiatement. Il devra attendre le 15 août prochain, date de sa majorité. Une contrainte réglementaire bien connue, mais qui n’empêche pas le club d’avancer sereinement sur ce recrutement.

ASSE : un plan clair pour Mimbang

À son arrivée, David Mimbang intégrera d’abord le groupe réserve. L’objectif est simple : lui permettre de s’adapter au football français et européen. Dans le même temps, il sera régulièrement appelé à s’entraîner avec le groupe professionnel dirigé par Philippe Montanier.

Ce fonctionnement n’a rien d’une surprise à l’ASSE. Le club privilégie depuis plusieurs saisons une progression maîtrisée pour ses jeunes joueurs. Patience, adaptation et montée en puissance : voilà la feuille de route fixée pour le Camerounais.

David Mimbang évolue actuellement au sein des Brasseries du Cameroun, une structure réputée pour sa formation. Ce vivier a notamment révélé Carlos Baleba, aujourd’hui en Premier League. Un détail qui n’échappe pas aux recruteurs européens.

International U20 avec le Cameroun, Mimbang s’est rapidement fait remarquer. Polyvalent, il peut évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain. Sa qualité technique, son volume de jeu et sa maturité impressionnent déjà les observateurs.

Une stratégie tournée vers l’avenir

Ce recrutement s’inscrit dans une politique claire du club stéphanois. L’ASSE mise désormais sur l’anticipation et la valorisation de jeunes profils à fort potentiel. Une stratégie assumée qui vise à construire sur le long terme.