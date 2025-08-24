Dans un match accroché face à Boulogne (1-0), Zuriko Davitashvili a une nouvelle fois fait parler son talent. Auteur d’un but décisif, le Géorgien est revenu sur la difficulté de la rencontre et sur l’adaptation nécessaire en Ligue 2.

Au terme d’un duel fermé, l’ASSE s’est imposée grâce à l’efficacité retrouvée de Zuriko Davitashvili. Après la rencontre, l’ailier stéphanois a insisté sur la complexité des matchs en Ligue 2, bien différente de ce qu’il a connu dans l’élite : “Toutes les équipes contre nous jouent bas. En Ligue 1, ce n’était pas du tout le même style, les adversaires pressaient beaucoup plus haut. Ici, il faut prendre davantage d’initiatives.”

Face à Boulogne, les Verts ont longtemps buté sur un bloc compact avant de trouver la faille. Pour Davitashvili, cette victoire traduit la maturité grandissante du groupe : “C’était un match difficile, mais nous avons contrôlé et fini par marquer. On mérite ce succès.”

Un but travaillé à l’entraînement

Déjà buteur à deux reprises depuis le début de saison, l’international géorgien s’est distingué une nouvelle fois d’une frappe précise après une combinaison collective parfaitement exécutée. Humble, il insiste sur le travail collectif derrière ce geste décisif : “Flo Tardieu donne le ballon à Moueffek, qui me trouve dans le bon tempo. Après, c’est un enchaînement que je travaille à l’entraînement. Ce n’est pas un but individuel.”

Une précision qui illustre l’importance de la préparation tactique et des automatismes développés par Eirik Horneland, alors que les Verts cherchent à enchaîner dans la course à la montée.

Davitashvili évite de parler mercato

Interrogé sur son avenir, alors que des rumeurs entourent déjà son nom en vue du mercato d’hiver, Davitashvili a préféré botter en touche : “Je ne veux pas en parler. Je suis à l’ASSE pour le moment et je joue ici.”

Avec deux buts en trois matchs, le Géorgien répond de la meilleure des manières : sur le terrain. Déterminant dans les victoires récentes, il s’impose peu à peu comme l’homme fort de l’attaque stéphanoise. Reste à savoir si l’ASSE pourra compter sur lui toute la saison pour atteindre son objectif : retrouver la Ligue 1.