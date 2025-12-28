Révélation de la fin de saison 2022-2023 à l’ASSE, Niels Nkounkou connaît depuis un parcours mouvementé. En manque de temps de jeu à Francfort, l’arrière gauche français a rejoint le Torino en prêt, avec l’espoir de se relancer en Serie A.

Il y a deux ans, Niels Nkounkou enthousiasmait Geoffroy-Guichard. Prêté par Everton, le latéral gauche avait illuminé la deuxième partie de saison de l’ASSE par ses montées tranchantes, sa vivacité et son impact offensif. Avec 6 buts et 8 passes décisives en seulement 20 matchs de Ligue 2, il avait laissé un souvenir fort chez les supporters stéphanois. Pourtant, ce vent de fraîcheur n’a pas suffi à faire décoller sa carrière dans la durée...

De Francfort à Turin : un pari pour rebondir

À l’été 2023, l’AS Saint-Étienne parvient à lever son option d’achat. Mais Nkounkou ne reste que quelques semaines dans le Forez. L’Eintracht Francfort débourse près de 7,5 M€ pour s’attacher ses services. L’ambition était claire. Franchir un cap dans un championnat de haut niveau. Les débuts en Bundesliga sont encourageants, avec 29 matchs joués, 3 passes décisives et 3 buts inscrits lors de sa première saison. Mais la dynamique se grippe dès l’année suivante.

La saison 2024-2025 est bien plus terne pour Nkounkou. Cantonné à un rôle secondaire, il disparaît progressivement des plans de l’Eintracht. Malgré une présence en Ligue Europa, il ne dispute que 12 matchs de Bundesliga, souvent en sortie de banc. Le besoin de changement devient évident.

Le 1er septembre 2025, Nkounkou est prêté au Torino FC, en Serie A. Pour le joueur de 25 ans, c’est un nouveau départ dans un championnat réputé tactiquement exigeant. Il dispute 6 matchs entre septembre et octobre, avant d’être freiné par une blessure à l’ischio-jambier. De retour depuis novembre, il retrouve peu à peu du temps de jeu.

Un talent brut à la trajectoire instable

Nkounkou affiche un parcours déjà très dense pour son âge. Passé par Everton, Cardiff, le Standard de Liège, Francfort et désormais le Torino, il aura connu sept clubs professionnels en seulement cinq ans. Une instabilité qui nuit à la progression de ce joueur pourtant talentueux. Il est en effet capable de faire la différence par ses percées balle au pied et ses centres.

L’ASSE garde de lui le souvenir d’un latéral spectaculaire, capable de changer le cours d’un match par ses projections. Son passage éclair dans le Forez n’aura duré qu’un semestre, mais il reste l’un des rares motifs de satisfaction d’une période difficile pour le club.

Encore sous contrat avec Francfort jusqu’en 2028, Nkounkou joue gros cette saison. En retrouvant du temps de jeu et en évitant les blessures, il pourrait convaincre le Torino de lever son option d’achat ? À 25 ans, il est temps pour lui de stabiliser sa trajectoire.