Niels Nkounkou s’offre un nouveau défi en Serie A. L’ancien arrière gauche de l’AS Saint-Étienne, aujourd’hui sous contrat avec l’Eintracht Francfort, n’a pas disputé la moindre minute en Bundesliga cette saison. Selon les informations de L’Équipe, le joueur de 24 ans va rejoindre l'Italie.

Il y a deux ans, les supporters stéphanois découvraient un arrière gauche percutant, capable de dynamiter son couloir par ses montées incessantes. Niels Nkounkou, prêté par Everton, avait rapidement séduit le public de Geoffroy-Guichard par son énergie, son audace offensive et son engagement sans calcul. Dans une période compliquée pour l’ASSE, il avait représenté une éclaircie, une promesse de renouveau, et s’était imposé comme l’une des rares satisfactions de la saison 2022-2023.

Une carrière déjà mouvementée

Depuis son passage dans le Forez, le parcours du latéral français a pris une tournure beaucoup plus sinueuse. Formé à Marseille avant de rejoindre Everton, Nkounkou a enchaîné les expériences, du Standard de Liège à Cardiff en passant par Saint-Étienne, avant de tenter l’aventure allemande. L’Eintracht Francfort avait alors misé sur son potentiel, convaincu de pouvoir en faire un titulaire régulier de Bundesliga. Les premiers mois avaient laissé entrevoir de belles promesses, mais la dynamique s’est peu à peu essoufflée, jusqu’à le voir disparaître des radars cette saison.

Une décision radicale pour relancer sa carrière

Relégué dans la hiérarchie et sans la moindre apparition en Bundesliga depuis août, Nkounkou a dû se résoudre à un constat : pour poursuivre sa progression, il fallait repartir ailleurs. Et c’est en Italie qu’il tentera désormais de se relancer. Selon les informations de L’Équipe, Francfort et le Torino se sont entendus pour un prêt avec option d’achat. Le total du transfert pourrait grimper jusqu’à 5,5 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

À seulement 24 ans, l’ancien Vert s’apprête donc à découvrir son septième club professionnel. Une trajectoire qui traduit une certaine instabilité. Le Torino, réputé pour son exigence tactique et son organisation défensive, pourrait offrir à Nkounkou un cadre idéal pour franchir un cap et trouver la continuité qui lui a parfois échappé.

L’ASSE n’oublie pas son passage

Pour les stéphanois, ce départ rappelle son passage à l’ASSE. Ses belles performances avaient rendu son départ frustrant pour bon nombre de supporters. Nkounkou avait laissé l’image d’un joueur capable de faire basculer un match, d’apporter vitesse et percussion dans un couloir gauche trop souvent en souffrance. Ses courses et son tempérament restent associés à une période difficile sportivement, mais où l’espoir passait aussi par des individualités comme la sienne.

Aujourd’hui, c’est en Serie A que l’histoire de Nkounkou continue de s’écrire. Pour lui, ce prêt avec option d’achat ressemble à une chance décisive, celle de redonner une direction claire à une carrière qui n’a pas encore atteint son plein potentiel.