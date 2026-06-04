Nils Rised poursuit son ascension à grande vitesse. Arrivé à l'ASSE, il y a seulement quelques mois, le jeune stéphanois continue de faire parler de lui bien au-delà du Forez. Une reconnaissance récente vient d'ailleurs rappeler l'empreinte qu'il a laissée dans son ancien club.

Recruté par l'ASSE en provenance de l'US Torcy, Nils Rised (portrait ici) s'est rapidement adapté à son nouvel environnement. Considéré comme l'un des jeunes éléments les plus prometteurs de sa génération, il a su convaincre dès ses premiers mois sous le maillot vert.

Sa progression a été constante tout au long de la seconde partie de saison. Au point de franchir plusieurs étapes plus vite que prévu. Une évolution qui n'est pas passée inaperçue, ni à Saint-Étienne, ni en région parisienne où son nom reste associé à de très belles performances.

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Nils Rised honoré par le football francilien

Cinq mois après son départ de l'US Torcy, Nils Rised vient de recevoir une distinction prestigieuse. Lors de la cérémonie Paname Best Player, organisée par le média de référence du football amateur en Île-de-France, le Stéphanois a été élu meilleur joueur U17 francilien.

Cette récompense souligne l'excellente saison réalisée avant son arrivée dans le Forez. Dans une région réputée pour la richesse de son vivier de talents, être désigné meilleur joueur de sa catégorie constitue une véritable reconnaissance.

Le jeune milieu offensif n'a donc pas été oublié par son ancien environnement, où ses prestations ont laissé un souvenir marquant.

Une progression rapide sous les couleurs de l'ASSE

Depuis son arrivée à l'Étrat, Nils Rised confirme les espoirs placés en lui. Son sérieux, son implication et ses qualités sportives lui ont permis de gagner rapidement la confiance du staff stéphanois.

Sa montée en puissance s'est traduite par une fin de saison passée avec l'équipe réserve. Une étape importante pour un joueur qui découvre encore les exigences du haut niveau.

Les retours sont particulièrement positifs autour de son adaptation. Son profil et sa marge de progression en font l'un des jeunes joueurs suivis avec attention au sein de la formation stéphanoise.

Cette distinction décernée par Paname Foot vient finalement confirmer une tendance observée depuis plusieurs mois : Nils Rised poursuit sa progression à vitesse grand V et semble parfaitement lancé dans son aventure avec l'ASSE.

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Source : Paname Foot