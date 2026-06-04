La Commission de Discipline de la LFP s'est réunie ce 3 juin 2026 pour rendre ses dernières décisions de la saison. Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été sanctionnés pour des incidents liés à l'usage d'engins pyrotechniques. Fait notable, aucune prochaine réunion n'a été annoncée par la Ligue, laissant fortement penser qu'il s'agissait de la dernière commission disciplinaire de l'exercice 2025-2026.

Alors que la saison sportive touche à sa fin, la Commission de Discipline a rendu plusieurs verdicts concernant des incidents survenus lors des dernières journées de championnat.

Une nouvelle fois, l'utilisation massive de fumigènes et autres engins pyrotechniques se retrouve au cœur des sanctions prononcées par l'instance.

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Brest lourdement sanctionné par la LFP

Le Stade Brestois est le club le plus sévèrement touché lors de cette commission.

À la suite du match face à Angers disputé le 17 mai dernier, les supporters brestois ont été sanctionnés pour un usage massif d'engins pyrotechniques.

La Commission a décidé de révoquer un sursis déjà existant et d'infliger une fermeture ferme d'un match de la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé. Un match supplémentaire avec sursis a également été prononcé.

La sanction est applicable immédiatement.

Lyon et le Red Star également sanctionnés

Du côté de l'Olympique Lyonnais, la Commission de Discipline a retenu l'usage massif d'engins pyrotechniques ainsi que des expressions orales constatées lors de la rencontre face au RC Lens.

Conséquence : la tribune Sud du Groupama Stadium écope d'une fermeture partielle avec sursis pour un match.

En Ligue 2, le Red Star FC a également été sanctionné après les incidents survenus lors de la réception de Montpellier.

Ligue 2 : Un concurrent des Verts perd son entraineur

Les supporters audoniens ont été reconnus responsables d'un usage massif d'engins pyrotechniques. La tribune Est du stade Bauer devra ainsi fermer pour un match ferme dès la prochaine rencontre concernée.

La dernière commission de la saison ?

Au-delà des sanctions prononcées, un détail interpelle particulièrement. Contrairement à son habitude, la LFP n'a communiqué aucune date pour une prochaine réunion de la Commission de Discipline.

Un élément qui laisse fortement penser que cette séance du 3 juin était la dernière de la saison 2025-2026. Les éventuels dossiers restants pourraient désormais être traités au début du prochain exercice sportif.

Après les barrages disputés par l'ASSE, aucun nouveau dossier disciplinaire n'a été examiné lors de cette commission du 3 juin.