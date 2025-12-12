À une semaine d’un 32e de finale de Coupe de France face à l’ASSE, l’OGC Nice traverse l’une des pires périodes de son histoire européenne. Battus hier par Braga, les Niçois accumulent les records dont personne ne veut.

Rien ne va plus sur la Côte d’Azur. Jeudi soir, l’OGC Nice a concédé une nouvelle défaite à domicile face à Braga (0-1) en Ligue Europa. Une défaite de plus. La sixième en six matches dans cette phase de ligue. Et surtout, la huitième consécutive toutes compétitions confondues. Un bilan honteux qui fait mal aux têtes.

Dans une Allianz Riviera très clairsemée, symbole du désamour ambiant, les hommes de Franck Haise ont encore livré une prestation encore une fois inquiétante. Nice est dernier de son groupe, sans le moindre point. Mais le plus marquant reste ailleurs : avec 18 matches européens consécutifs sans victoire, le Gym détient désormais le pire bilan continental de l’histoire pour un club français. Un record de médiocrité absolu.

Nice, une défaite de plus face à Braga

Face aux Portugais, Nice n’avait pourtant plus rien à jouer. Franck Haise avait choisi de faire tourner, notamment pour relancer certains joueurs et anticiper les absences liées à la CAN. Mais même remaniée, le GYM a sombré.

Dès la première période, le gardien Maxime Dupé a dû s’employer à plusieurs reprises. Avant de céder à la 28ᵉ minute, sur une action révélatrice : une passe mal assurée, un ballon qui traverse la surface, et Pau Victor qui conclut sans opposition. Nice est encore puni sur une erreur individuelle.

La seconde période a été un peu plus engagée, mais toujours stérile. Kevin Carlos, Isak Jansson ou Mohamed-Ali Cho ont eu des situations, sans jamais faire trembler Braga. L’OGCN s’incline une fois de plus, sans révolte, sans efficacité, sans solution.

Des records noirs avant l’ASSE

Ce revers face à Braga alourdit un peu plus un bilan déjà alarmant. Huit défaites d’affilée, aucune victoire depuis le 29 octobre contre Lille, et une équipe qui semble totalement à court de confiance. Certains cadres inquiètent. Tanguy Ndombele est apparu dépassé physiquement. Melvin Bard, capitaine, est directement impliqué sur le but encaissé. Le mal est profond. Et c’est dans ce contexte que Nice va enchaîner avec un déplacement à Lens, leader de L1, avant de recevoir l’ASSE en 32ᵉ de finale de Coupe de France.

Dix-huit défaites de suite en Coupe d'Europe. Le record de la honte.

Un contexte favorable aux Verts ?

Du côté de Saint-Étienne, on observe attentivement de loin cette spirale négative. Les Verts aborderont ce match face à un club de Ligue 1 fragilisé, sous tension, et contesté par ses supporters avec l'idée de se jauger. En Coupe de France, la pression sera sur les épaules niçoises.