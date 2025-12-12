La 17ᵉ journée de Ligue 2 s’annonce lourde d’enjeux à tous les étages. Entre un sommet du haut de tableau, un duel sous tension au Chaudron entre l'ASSE et Bastia et la lutte pour recoller au top 5, chaque rencontre risque d’avoir un impact direct sur le classement. Voici ce qu’il faut retenir.

Laval - Dunkerque : Dunkerque, 7ᵉ (24 pts), reste sur une victoire de prestige face à Saint-Étienne grâce à Enzo Bardeli, toujours plus courtisé. Le milieu dunkerquois est désormais à 7 buts en 16 matchs, ce qui en fait l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Une victoire pourrait ramener l’USLD dans le sillage du top 5.

Rodez - Guingamp mettra aux prises deux équipes irrégulières. Louis Mafouta (7 buts) tentera de poursuivre sa bonne forme, lui qui pointe aux avant-postes du classement des buteurs.

Annecy - Le Mans oppose une équipe annécienne efficace en attaque, emmenée par Clément Billemaz, meilleur passeur de L2 (5 passes), à une formation mancelle surprise du début de saison.

Pau - Amiens ainsi que Nancy - Clermont concernent les équipes en quête de stabilité, voire de souffle pour s’éloigner de la zone rouge.

Red Star - Reims : le choc du week-end

C’est la plus grosse affiche de cette 17ᵉ journée : le 3ᵉ contre le 4ᵉ, qui comptent chacun 28 points.

Le Red Star reste l’une des formations les plus solides de la division et peut s’appuyer sur son meilleur buteur Damien Durand (8 buts). Reims, de son côté, avance avec régularité et possède dans ses rangs un postulant au titre de meilleur joueur de la saison : Keito Nakamura (7 buts).

En coulisses, la semaine a été agitée pour Reims après les violences survenues à l’issue de la victoire contre Laval. Mais sportivement, les Rémois restent sur une dynamique forte. Une victoire les replacerait au coude-à-coude avec l’ASSE.

ASSE - Bastia : Les Verts veulent la tête de la Ligue 2

Battu à Dunkerque lors de la 16ᵉ journée (1-0), l’ASSE a manqué l’occasion de reprendre la tête du championnat. Toujours 2ᵉ avec 29 points, Saint-Étienne voit revenir derrière lui Reims et le Red Star (28 pts) ainsi que Le Mans (27 pts), alors que le leader Troyes (32 pts) continue d’avancer.

La réception de Bastia, lanterne rouge (7 pts), ressemble donc à un match piégeux… mais impossible à laisser filer. D’autant que les Corses vivent une semaine agitée : match interrompu contre le Red Star après un jet de fumigène, et sanction à venir. Les Verts, en cas de victoire, pourraient presque définitivement condamner des Corses qui ne décollent pas et possèdent 8 points de retard sur le premier non relégable. Pire, Bastia pourrait également se voir retirer des points suite aux évènements face au Red Star !

Sportivement, côté stéphanois, le duel mettra aussi en scène deux buteurs du top 12 : Zuriko Davitashvili (6 buts) et Irvin Cardona (5 buts) qui voudront sûrement relancer le compteur face à la lanterne rouge. Attention : côté stéphanois, Boakye et Jaber évoluent sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton.

Montpellier à la relance, Troyes sous pression

Montpellier, 8ᵉ (24 pts), alterne le très bon et le moins bon. Ce déplacement à Grenoble, 11ᵉ mais difficile à manœuvrer, vaut cher : une victoire permettrait aux Héraultais de rester pleinement dans la course au podium.

Troyes se déplace chez Boulogne-sur-Mer avec un objectif simple : garder la tête du championnat. Tawfik Bentayeb, auteur de 8 buts en 10 matchs, reste l’un des attaquants les plus dangereux de cette Ligue 2 et la première arme de l’ESTAC. Mais Boulogne, dans l’urgence de points, vendra chèrement sa peau.