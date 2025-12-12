Joueur le plus décisif de Ligue 2, Enzo Bardeli continue d’attirer les regards. L’ASSE suit son évolution, sans encore passer à l’action.

À Dunkerque, Enzo Bardeli ne cesse d’éblouir. Sept buts, trois passes décisives, une régularité et un impact majeur dans le jeu qui font de lui l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2. À 24 ans, le milieu offensif formé au LOSC rayonne dans son club de cœur : l’USL Dunkerque.

Buteur contre l’ASSE lors de la 17ᵉ journée, Bardeli a une nouvelle fois prouvé son influence. Un match forcément scruté par les recruteurs stéphanois, tant son profil plaît à certains membres de la cellule de recrutement. Fin août, les Verts avaient envisagé un mouvement en toute fin de mercato estival. Une piste jamais refermée, mais pas encore réactivée pleinement.

Enzo Bardeli sur les tablettes de l’ASSE

L’ASSE continue d’observer la situation de Bardeli, sans avoir engagé de négociation à ce jour. Le joueur, en fin de contrat en juin 2026, est convoité. Bardeli quittera-t-il Dunkerque cet hiver ?

Son capitaine, Vincent Sasso, avait donné un début de réponse après la victoire contre l’ASSE : “Les dirigeants préféreraient qu’Enzo termine la saison ici.” Une volonté claire du club nordiste. Mais jusqu’à quand ?

Selon L'Equipe, les discussions autour d’une prolongation ont bien existé cet automne, sans déboucher sur un accord pour l'heure. Le flou persiste, et d’autres clubs se positionnent.

Samsunspor veut doubler tout le monde

Ces derniers jours, le président de Samsunspor (Turquie) a publiquement exprimé son envie de recruter Bardeli. Le joueur, lui, sait qu’il dispose d’un vrai pouvoir de décision. Reconnaissant envers Dunkerque, qui l’a relancé après sa sortie du LOSC, il veut faire le bon choix pour sa carrière. Et sa saison actuelle renforce son pouvoir de négociation.

Côté stéphanois, on reste attentif. La priorité est donnée au recrutement d’un numéro 6 cet hiver. Bardeli ne serait donc pas une cible prioritaire, mais son profil reste suivi. Un potentiel transfert constituerait un signal fort. Car en Ligue 2, peu de joueurs affichent un tel niveau de performance.

Sources : L’Équipe, Peuple-Vert.fr