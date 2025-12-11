L’OGC Nice arrivera très diminué contre l’ASSE en Coupe de France. Déjà englué dans une spirale négative, le Gym devra composer sans Tom Louchet et Antoine Mendy, tous deux suspendus. Des absences qui s’ajoutent à un climat interne fragile et à une série noire qui s’allonge.

Nice traverse une période délicate. La défaite 1-0 à Angers a prolongé une série déjà lourde, portant à sept le nombre de revers consécutifs toutes compétitions confondues. Le contexte reste pesant, alimenté par le boycott suivi par une large partie des supporters et par les sifflets entendus dès l’échauffement. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère tendue, renforcée par l’apparition des maillots floqués au nom de Jérémie Boga et Terem Moffi. Ces maillots sont encore marqués par les incidents internes récents. Sur le terrain, le Gym a montré ses limites. Puis l’expulsion de Tom Louchet a fragilisé un peu plus l’équipe. Après intervention de la VAR, sa semelle sur Ekomié a été sanctionnée. La commission de discipline lui a infligé trois matchs fermes. Il manquera donc la dernière rencontre de l'année en coupe de France.

Louchet et Mendy suspendus : un coup dur de plus pour Nice

La suspension de Tom Louchet intervient dans un moment où l’OGC Nice manque déjà de repères. Son absence en Coupe de France représente un vrai handicap pour un milieu niçois déjà mis à rude épreuve ces dernières semaines. La perte d’Antoine Mendy complique encore davantage la préparation. Averti pour la cinquième fois, il sera suspendu à partir du 16 décembre et manquera lui aussi la rencontre face à l’ASSE. Ces forfaits s’ajoutent à un groupe impacté par les blessures et les tensions internes. De plus, comme pour un peu plus raviver ce contexte délétère, l’entraîneur Franck Haise a été entendu par les enquêteurs au sujet des incidents survenus au retour de Lorient. Des évènements qui fragilisent encore une équipe qui peine à retrouver une dynamique positive.

Entre CAN, crise sportive et contexte sensible : une opportunité pour l’ASSE

Au-delà des suspensions, la CAN va amputer l’effectif niçois de plusieurs éléments importants. Des joueurs comme Yehvann Diouf, Ali Abdi, Hicham Boudaoui ou encore Terem Moffi pourraient quitter le groupe, réduisant davantage la marge de manoeuvre du Gym. Par conséquent, le club azuréen pourrait affronter les Verts avec un effectif largement remanié. Cela dans un environnement sportif et extra-sportif particulièrement instable. L’ASSE, qui observe cette situation, sait qu’un coup est possible dans ce 32e de finale de Coupe de France. Les Verts ne partiront pas favoris, mais l’enchaînement des événements place le Gym dans une fragilité rare. Face à un adversaire en pleine crise de résultats, Saint-Étienne pourrait profiter d’un contexte chaotique. Ils tenteront ainsi de rallier le tour suivant.