Au terme de la rencontre entre l’OGC Nice et l’ASSE, Eirik Horneland s'est exprimé au micro des diffuseurs. le coach de l'ASSE a évoqué les enseignements à tirer de cette affiche de Coupe de France. Retour sur les principales déclarations du Norvégien.

Eirik Horneland (ASSE) : "C’était un match difficile face à cette équipe de Nice. Nous avons essayé de construire nos actions, de prendre l’initiative du jeu et de développer nos enchaînements. Mais nous perdons un ballon dans nos trente derniers mètres, et Nice a su montrer beaucoup d’envie pour ouvrir le score.

Après ce but, nous n’avons pas baissé la tête. L’équipe est restée concernée, avec la volonté de répondre. Nous avons continué à jouer et nous avons été récompensés juste avant la pause grâce à ce penalty. L’égalisation était méritée et nous permettait de revenir dans le match.

Au retour des vestiaires, on sentait que la rencontre allait se jouer sur un détail, que le premier à marquer prendrait un avantage décisif. Nice a su exploiter ses phases de transition pour inscrire ce deuxième but, en renversant bien le jeu. De notre côté, nous avons manqué de justesse dans certaines courses défensives, notamment au milieu de terrain."

Horneland (ASSE) : "Si tout se réglait par les discours, ces problèmes seraient déjà derrière nous"

"Malgré cela, nous nous sommes procuré deux ou trois vraies occasions pour revenir au score. C’est ce qui nous a manqué ce soir. Il y a eu de bonnes choses, mais aussi des problèmes récurrents que nous traînons depuis le début de la saison.

Ce match reflète assez bien notre situation actuelle à l’ASSE. Nous sommes capables de marquer, mais nous encaissons encore trop de buts. C’est une réalité qui dure depuis un an et qui ne s’est pas corrigée.

Si tout se réglait par les discours, ces problèmes seraient déjà derrière nous. Cela doit passer par le travail quotidien, par la personnalité des joueurs et par une véritable culture d’équipe. Nous devons être plus solides et mieux organisés collectivement. Ce n’est pas qu’une question de mots.

Cette équipe a un vrai goût pour l’attaque, c’est évident. Mais il nous manque encore une mentalité défensive plus affirmée. Ce soir, un joueur comme Mahmoud Jaber a été exemplaire, capable d’être performant dans les deux registres.

Enfin, ce qui nous fait défaut, c’est aussi la continuité. Des joueurs comme Chico Lamba ou João Ferreira nous auraient apporté de la stabilité, comme sur d’autres matches. Nous avons du mal à nous appuyer sur une ligne défensive durable. Pour progresser, il faudra trouver le bon équilibre entre notre envie naturelle d’attaquer et la nécessité d’installer une véritable culture défensive."