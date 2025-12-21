Zuriko Davitashvili n'est pas parvenu à faire chavirer le navire Niçois, ce dimanche. Face aux Aiglons, l'ASSE a manqué de réalisme pour espérer venir à boût de l'OGC Nice. L'attaquant géorgien a livré son analyse de la rencontre.

Il s’en est fallu de peu pour que l’ASSE l’emporte face à Nice. Ou plutôt d’un brin de réussite, comme trop souvent cette saison. Zuriko Davitashvili n’a pas manqué d’intentions dans la surface niçoise. Mais les Verts ont, une nouvelle fois, craqué sur l’une des rares incursions adverses.

"On a une équipe qui a le niveau Ligue 1. Et on doit le montrer"

Zuriko Davitashvili en zone mixte, après la rencontre : "On a aussi l’impression qu’on pouvait gagner ce match. On a eu les occasions pour marquer plus de buts, c’est sûr. Nice, c’est une bonne équipe, une équipe de Ligue 1, on le savait avant le match. Normalement, on joue bien, et ce soir, on a bien joué.

Je ne sais pas... Ils sont venus deux ou trois fois en seconde mi-temps, et ils marquent ce but. C’était un moment important pour nous. Après ça, on a eu une occasion, peut-être El Jamali, à la dernière minute, pour aller chercher la victoire. Mais c’est le football, ça arrive. Comme je l’ai déjà dit, on a une équipe qui a le niveau Ligue 1. Et on doit le montrer, semaine après semaine, dans notre championnat."

Du positif à tirer de cette défaite pour l'ASSE ?

Zuriko Davitashvili : "Après ce match, je garde du positif, bien sûr. Parce que notre style de jeu, contre une vraie équipe de Ligue 1, c’est de prendre le ballon, le garder, jouer en possession, créer des bons moments.

On a montré qu’on pouvait jouer à un bon niveau. Et, franchement, mes sentiments sont positifs. Je pense que les joueurs aussi sont dans le même état d’esprit."