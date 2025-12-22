L’ASSE affrontait ce dimanche l'OGC Nice à l'Allianz Riviera, pour le compte des 32èmes de finale de la coupe de France. Les Verts n'ont pas démérité, loin de là. Dominateurs, ils ont toutefois manqué de réalisme et laissé filer la qualification (1-2). Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5)

Le gardien stéphanois a vécu un match contrasté. Battu sur l’ouverture du score après une transition niçoise bien menée, il ne peut pas grand-chose sur l’action. En revanche, il se rattrape brillamment en seconde période avec un arrêt décisif face à Sanson après une relance manquée, évitant le break. Sollicité par séquences, il a globalement répondu présent mais reste impliqué indirectement sur le second but, le ballon lui revenant après sa parade.

Maxime Bernauer (4)

Plutôt solide sur son côté durant les phases de possession stéphanoises, il a parfois souffert lorsque Nice a accéléré en transition. Son placement est correct dans le jeu, mais il manque de tranchant dans certaines situations défensives rapides. On relèvera une attitude attentiste sur le second but de Nice.

Mickaël Nadé (4)

Nadé a livré un match sérieux dans l’engagement, mais parfois imprécis dans les zones décisives. Défensivement, il a répondu présent dans les duels, mais il a eu du mal à gérer certaines projections niçoises. Offensivement, il manque une belle occasion sur coup franc en fin de match, ce qui laisse un goût d’inachevé. Son match reflète celui de l’ASSE : appliqué, mais insuffisant.

Kévin Pedro (4)

Aligné dans un contexte exigeant, le jeune défenseur a alterné le bon et le plus fragile. Il montre de la personnalité avec le ballon et n’hésite pas à s’engager, mais il souffre encore dans la gestion de la profondeur. Une prestation encourageante sur l’attitude, perfectible sur la rigueur défensive.

Ben Old (4)

Old a proposé de l’activité et de la disponibilité sur son côté, mais a rencontré beaucoup de difficultés face à Clauss et Cho. Défensivement, il a souvent été mis sous pression et averti logiquement en seconde période. Offensivement, ses projections manquent de précision dans le dernier geste. Un match compliqué face à un adversaire expérimenté, sans être totalement dépassé.

Paul Eymard (6)

Pour son retour, Eymard a apporté de l’équilibre et de la simplicité dans l’entrejeu. Toujours bien placé, il a facilité la circulation du ballon et coupé plusieurs lignes de passe. Sa tentative lointaine aurait mérité un meilleur sort. Remplacé après une prestation solide, il a montré qu’il pouvait être une option crédible dans la rotation.

Florian Tardieu (5)

Tardieu a joué un rôle important dans l’animation stéphanoise, notamment par sa capacité à casser les lignes à la passe. Il est à l’origine de plusieurs situations dangereuses, dont l’action menant à la grosse occasion de Boakye. En revanche, son influence baisse au fil du match, notamment physiquement. Un match sérieux, sans être décisif.

Mahmoud Jaber (6)

Encore très actif, Jaber a incarné l’intensité stéphanoise au milieu. Précieux à la récupération, il n’a pas hésité à se projeter pour tenter sa chance, même si son tir s’envole en seconde période. Averti pour son engagement, il n’a jamais triché dans l’effort. Son volume de jeu et son implication ont été des points forts côté ASSE.

Augustine Boakye (5)

Boakye a été l’un des principaux créateurs de danger en première période. Sa frappe repoussée par Dupé aurait pu changer le cours du match. Disponible entre les lignes, il a souvent tenté d’accélérer le jeu, avec plus ou moins de réussite. Il lui manque encore de la constance sur l’ensemble du match pour faire basculer ce type de rencontre.

⭐ Zuriko Davitashvili (6)

Très remuant sur son côté gauche, Davitashvili a été une menace constante pour la défense niçoise. Il transforme le penalty avec beaucoup de sang-froid juste avant la pause, maintenant l’ASSE dans le match. Sa frappe en seconde période frôle le poteau et aurait pu permettre aux Verts de passer devant. Leader offensif, il a assumé son rôle malgré l’élimination.

Lucas Stassin (4)

Stassin a beaucoup donné dans le jeu, multipliant les décrochages et les appels. Il provoque le penalty de l’égalisation grâce à sa présence dans la surface. En revanche, il manque de justesse dans la finition, notamment dans le temps additionnel où sa frappe passe au-dessus. Un match généreux, mais insuffisant dans le dernier geste.

👔 Eirik Horneland (5)

Le plan de jeu stéphanois a permis à l’ASSE de dominer la possession et de se créer des occasions face à un adversaire de Ligue 1. Son équipe n’a jamais renié ses principes, même après avoir été menée. En revanche, les mêmes failles défensives et le manque d’efficacité dans les moments clés coûtent cher. Une copie cohérente dans le contenu, mais encore incomplète dans le résultat.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.