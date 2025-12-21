Les 32ᵉˢ de finale de la Coupe de France se terminaient ce dimanche. L’ASSE était notamment concernée avec un déplacement à Nice dans une Allianz Riviera à huis-clos. La Coupe de France qui réserve souvent sont lot de surprise viens de rendre son verdict pour le prochain tour. Retour sur les résultats de ce 32ème de finale.

Les Verts se rendaient à l’Allianz Riviera pour y défier l’OGC Nice, dans une enceinte à huis clos. Un contexte particulier, mais un objectif clair, décrocher un billet pour les seizièmes de finale. Au terme d’une rencontre frustrante, l’ASSE s’est finalement inclinée (2-1), quittant la compétition dès ce stade. Une élimination frustrante, dans une Coupe de France où Saint-Étienne espérait prolonger l’aventure.

Cette affiche n’était pas la seule à opposer une équipe de Ligue 1 à un adversaire issu d’un niveau inférieur. Strasbourg recevait Dunkerque, tandis que Le Havre accueillait Amiens en fin d’après-midi. Autant de confrontations typiques de ce tour, où l’écart de divisions ne garantit jamais le résultat final.

Surprises et confirmations

Comme souvent, les 32es de finale n’ont pas manqué de rebondissements. Quatre surprises ont ainsi marqué ce tour, avec des équipes hiérarchiquement inférieures parvenant à se qualifier. Les qualifications de Montreuil (R1) et de Bayeux (R1) méritent d’être soulignées, ces deux formations étant les derniers représentants du niveau régional encore en lice.

Entrées en lice à ce stade de la compétition, trois équipes de Ligue 1 ont déjà quitté la Coupe de France. Brest, Auxerre et Le Havre ont, à leur tour, subi le charme, parfois cruel, de l’épreuve.

À l’inverse, plusieurs clubs de Ligue 1 ont tenu leur rang. Le Stade Rennais, le PSG, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou encore le FC Nantes ont obtenu leur qualification.

Parmi les belles histoires, l’aventure du Puy se poursuit après une victoire arrachée dans les derniers instants face aux Girondins de Bordeaux (1-0). Un succès scellé par un penalty d’Adélaïde dans le temps additionnel (90+1).

Les résultats complets du 32es de Coupe de France

Vendredi 19 décembre

Canet RFC (N3) - Montpellier HSC (L2) 0-1

IC de Croix (N3) - Stade de Reims (L2) 0-4

FC Périgny (R1) - Le Mans FC (L2) 1-2

Vendée Les Herbiers Football (N2) - Angers SCO (L1) 0-0, 5 tab 6

US Avranches MSM (N2) - Stade Brestois 29 (L1) 1-1, 5 tab 4

EA Guingamp (L2) - Stade Lavallois MFC (L2) 0-1

RC Lens (L1) - Entente Feignies Aulnoye FC (N2) 3-1

Samedi 20 décembre

Olympique Marcquois (R1) - ESTAC Troyes (L2) 1-3

FC Freyming (R2) - US Chantilly (N2) 0-3

ASC Biesheim (N2) - FC Metz (L1) 0-3

US Lusitanos Saint-Maur (N2) - LOSC Lille (L1) 0-1

Bayeux FC (R1) - Blois F41 (N2) 2-1

AS Le Gosier (R1 Guadeloupe) - FC Lorient (L1) 0-7

Lyon-La Duchère (N3) - Toulouse FC (L1) 1-2

Grenoble F38 (L2) - AS Nancy Lorraine (L2) 1-1, 3 tab 5

SA Mérignac (R1) - Istres FC (N2) 0-0, 5 tab 6

Stade Béthunois FC (R1) - FC Sochaux-Montbéliard (N) 2-4

US Raon (R1) - Paris FC (L1) 0-3

GSI Pontivy (N3) - SC Bastia (L2) 0-1

Vendée Fontenay Foot (N3) - Paris Saint-Germain (L1) 0-4

Dimanche 21 septembre

Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (N) - Olympique de Marseille (L1) 0-6

OGC Nice (L1) - AS Saint- Étienne (L2) 2-1

AJ Auxerre (L1) - AS Monaco FC (L1) 1-2

RC Strasbourg Alsace (L1) - USL Dunkerque (L2) 2-1

US Concarneau (N) – FC Nantes (L1) 3-5

Le Puy F43A (N) - FC Girondins de Bordeaux (N2) 1-0

FCB d’Arcachon (N3) - Hauts Lyonnais (N3) 0-1

US Orléans LF (N) - FC Dieppe (N2) 3-0

Le Havre AC (L1) - Amiens SC (L2) 0-2

Stade Rennais FC (L1) - Les Sables VF (N3) 3-0

Montreuil FC (R1) - US Chauvigny (N3) 2-1

Olympique Lyonnais (L1) - FC Saint-Cyr Collonges (R1) 3-0

Tirage des 16es de finale

BAYEUX FC (R1) vs OLYMPIQUE DE MARSEILLE (L1)

LOSC LILLE (L1) vs OLYMPIQUE LYONNAIS (L1)

FC NANTES (L1) vs OGC NICE (L1)

LE PUY FOOTBALL 43 (N1) vs STADE DE REIMS (L2)

FC SOCHAUX MONTBÉLIARD (N1) vs RC LENS (L1)

HAUTS LYONNAIS (N3) vs FC LORIENT (L1)

MONTREUIL FC (R1) vs AMIENS SC (L2)

US ORLÉANS (N1) vs AS MONACO (L1)

ISTRES FC (N2) vs STADE LAVALLOIS MFC (L2)

US AVRANCHES MSM (N2) vs RC STRASBOURG ALSACE (L1)

LE MANS FC (L2) vs AS NANCY LORRAINE (L2)

FC METZ (L1) vs MONTPELLIER HSC (L2)

US CHANTILLY (N2) vs STADE RENNAIS (L1)

SC BASTIA (L2) vs ESTAC TROYES (L2)

ANGERS SCO (L1) vs TOULOUSE FC (L1)

PARIS SAINT-GERMAIN (L1) vs PARIS FC (L1)