Opposée à Nice en Coupe de France l'ASSE s'est inclinée 2-1 ce dimanche. Un résultat qui ne permet pas aux Verts de se qualifier pour les 16ème de finale. Pour autant, cette rencontre va laisser des traces pour le prochain match.

Depuis le début de la saison, plusieurs joueurs se distinguent dans les rangs stéphanois. Nadé, Larsonneur, Tardieu, Annan et Jaber sont en effet les cinq éléments les plus utilisés par Eirik Horneland. Ils profitent d'un temps de jeu conséquent.

Cinq cartons jaunes depuis le début de la saison

Jusqu'à la fin de la saison passée, la règle était : Trois cartons jaunes en l'espace de dix rencontres suspendent automatiquement le joueur. Si le joueur recevait par exemple trois cartons en l'espace de onze rencontres, il n'était pas suspendu. Mais, cette saison, c'est une toute nouvelle règle pour les joueurs du championnat de France.

En effet, lorsqu'un joueur est averti au cours de la saison en cours, il peut en payer les conséquences les mois qui suivent ! Dans un communiqué publié le 04 juillet dernier, la LFP indiquait : "Désormais, la règle consistera en un match de suspension automatique pour cinq cartons jaunes sans tenir compte de la période de dix matchs."

L'ASSE privé de Mahmoud Jaber

Depuis le début de l'exercice, Mahmoud Jaber a donc été averti à cinq reprises.

Guingamp : 27 septembre

27 septembre Le Mans : 18 octobre

: 18 octobre Red Star : 01 novembre

01 novembre Dunkerque : 06 décembre

06 décembre Nice : 21 décembre

Eirik Horneland devra donc trouver une autre solution lors du match prévu contre Le Mans, le 03 janvier prochain. Le coach de l'ASSE dispose de plusieurs choix dans ce secteur. Florian Tardieu, Aïmen Moueffek, Luan Gadegbeku, Paul Eymard, Nadir El Jamali ou encore Igor Miladinovic semble être les six joueurs pouvant occupé l'un des trois postes du milieu. Par ailleurs, Augustine Boakye sera également suspendu. L'ailier des Verts a en effet reçu un cinquième carton jaune contre Bastia.

Les Verts devront être en tout cas en capacité de faire la différence à l'extérieur face à une équipe qui compte aujourd'hui 30 points, soit le même total que l'ASSE. Battus 3-2 lors du match aller, les Verts devront absolument rebondir mais devront le faire sans deux pièces maitresse de son effectif. Un défi de taille donc.