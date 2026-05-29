Ce vendredi soir, l’OGC Nice et l’ASSE s’affrontaient à l’Allianz Riviera dans le cadre du barrage retour d’accession à la Ligue 1. Après le match nul de l’aller à Geoffroy-Guichard (0-0), tout restait à faire entre les deux équipes pour décrocher la dernière place disponible dans l’élite. Dans un stade à huis clos, Niçois et Stéphanois disputaient une rencontre à très fort enjeu, avec une saison entière qui se jouait sur 90 minutes. À l’issue de la rencontre, remportée par Nice 4 à 1, plusieurs acteurs des deux camps se sont présentés au micro de beIN Sports afin de livrer leurs premières réactions et revenir à chaud sur les moments clés de ce rendez-vous décisif.

Elye Wahi (Nice) : "Comme je l’ai toujours dit, beaucoup de monde nous voyait déjà en Ligue 2. Mais aujourd’hui, nous avons montré que nous étions une grande équipe. Une équipe avec de la qualité et du caractère, capable d’aller chercher son maintien en Ligue 1."

"Le match aller appartient au passé. Il ne faut plus en parler. Ce qu’il faut retenir, c’est ce que nous avons réalisé ce soir. Gagner 4-1 à domicile dans un contexte aussi particulier, sans nos supporters, c’est quelque chose de fort. Je suis très fier de moi, mais surtout très fier de toute l’équipe. J’espère que le club pourra poursuivre sur cette dynamique la saison prochaine."

Gautier Larsonneur (ASSE) : "Franchement, mes arrêts, ce n’est pas ce qui m’importe"

Gautier Larsonneur (ASSE) : "Franchement, mes arrêts, ce n’est pas ce qui m’importe. Ce qui compte avant tout, c’est le collectif. Ce qui primait pour moi, c’était de savoir si cette équipe pouvait remonter. Malheureusement, ça se termine mal ce soir. Mais je ne pense pas que l’on perde la montée aujourd’hui. On l’a sans doute laissée filer avant. On avait encore cette chance, mais ce match est, malheureusement, un bon résumé de notre saison."

"Ce n’est pas le moment de refaire toute l’analyse de la saison. C’est trop tard. Mais oui, nous avons perdu des points bêtement. Nous avons parfois manqué de maturité. On revient à 1-1 avec un peu de réussite grâce à cette main. On a cette opportunité, mais derrière, on manque de rigueur et cela nous coûte cher. On encaisse un but sur une touche alors que l’on savait que Nice était dangereux dans cet exercice. On manque de concentration. Clauss est seul à huit mètres du but. C’est une question de rigueur. C’est ce qui nous a manqué ce soir. Maintenant, il faudra repartir au travail dès la première journée de la saison prochaine pour permettre au club de retrouver la Ligue 1."