L’AS Saint-Etienne (ASSE) défiait Nice dans les Alpes-Maritimes, ce vendredi soir. Lors de ce match retour des barrages, les Verts jouaient leur dernière chance d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Résumé de la rencontre.

Il y a trois jours, l’ASSE et l’OGC Nice se quittaient sur un match nul sans but ni tir cadré dans le Chaudron. Ce vendredi, tout était donc encore possible pour les deux équipes. Dans un stade niçois vide, les joueurs Verts espéraient décrocher une place dans l’élite.

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Une première fermée

Dans une Allianz Riviera loin d’être hostile, l’AS Saint-Étienne a pourtant démarré la rencontre avec ambition. Dès la 9e minute, Irvin Cardona pensait ouvrir le score après une belle reprise croisée sur un centre précis de Dennis Appiah. Mais la VAR est venue refroidir les Stéphanois. Lucas Stassin, impliqué dans l’action, était signalé hors-jeu. Une première désillusion qui allait donner le ton de la soirée. Les Verts ont continué à pousser et Stassin, justement, a eu une énorme occasion dix minutes plus tard. Après une belle percée de Davitashvili sur le côté gauche, Cardona centrait parfaitement pour le Belge, dont la reprise s’envolait au-dessus du cadre.

Nice a progressivement repris la maîtrise du ballon et s’est montré dangereux. Wahi touchait le haut du poteau à la 20e minute avant que Dante ne tombe sur un Gautier Larsonneur héroïque juste avant la pause. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge, mais les Aiglons semblaient avoir pris l’ascendant psychologique.

Une deuxième fatale pour l'ASSE

Au retour des vestiaires, l’ASSE a encore cru pouvoir faire basculer la rencontre. Stassin trouvait cette fois la base du poteau, mais était encore signalé hors-jeu. Quelques minutes plus tard, les Verts cédaient finalement. Sur une mauvaise déviation de Gadegbeku, Jonathan Clauss surgissait au premier poteau pour tromper Larsonneur d’une frappe du gauche. Malgré plusieurs parades décisives du gardien stéphanois, les hommes de Philippe Montanier restaient en vie.

L’espoir renaissait à la 79e minute grâce à Davitashvili, impeccable sur penalty. Mais l’ASSE a encore craqué dans les instants suivants. Boudache redonnait immédiatement l’avantage au Gym d’un superbe enroulé avant que Wahi ne profite des largesses défensives stéphanoises pour inscrire le but du break puis le quatrième but en contre-attaque. Malgré neuf minutes de temps additionnel et une dernière barre transversale, les Verts ne reviendront pas. Cette défaite acte la non-montée de l’ASSE. Une immense désillusion pour tout un peuple vert et un nouvel échec pour Kilmer Sport.