L’ASSE a vu ses rêves s’effondrer à Nice. Battus 4-1 par des Aiglons plus réalistes, les Verts de Philippe Montanier ont laissé filer leurs derniers espoirs de montée au terme d’une soirée frustrante et cruelle.

L’AS Saint-Étienne avait pourtant entamé cette rencontre avec les bonnes intentions. Dans une Allianz Riviera loin d’être hostile aux Stéphanois, les Verts ont rapidement montré qu’ils voulaient jouer leur chance à fond. Dès la 9e minute, Irvin Cardona croyait ouvrir le score après une superbe reprise croisée sur un centre précis de Dennis Appiah. Mais après intervention de la VAR, Lucas Stassin était signalé hors-jeu au départ de l’action. Un premier coup dur.

Malgré cette désillusion, les Stéphanois continuaient d’attaquer. Davitashvili faisait parler sa vitesse sur le côté gauche avant de servir Cardona, auteur d’un centre parfait pour Stassin. Seul face au but, l’attaquant belge manquait complètement sa reprise. Une énorme occasion laissée en route qui allait peser lourd.

ASSE : Nice monte en puissance

Au fil des minutes, Nice reprenait le contrôle du ballon. Les Aiglons se montraient de plus en plus dangereux. Wahi trouvait d’abord le haut du poteau avant que Dante ne tombe sur un immense Gautier Larsonneur juste avant la pause. Le gardien stéphanois maintenait alors son équipe à flot grâce à plusieurs interventions décisives.

Au retour des vestiaires, l’ASSE pensait encore pouvoir faire basculer la rencontre. Lucas Stassin trouvait cette fois le poteau mais l’action était une nouvelle fois annulée pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, les Verts cédaient finalement.

Sur une mauvaise déviation de Gadegbeku, Jonathan Clauss surgissait au premier poteau pour battre Larsonneur d’une frappe du gauche. Un but logique tant Nice semblait avoir pris l’ascendant psychologique sur cette rencontre.

Une immense désillusion pour les Verts

Saint-Étienne refusait pourtant d’abandonner. À la 79e minute, Zuriko Davitashvili transformait parfaitement un penalty et redonnait espoir au peuple vert. Mais cet espoir allait être de très courte durée.

Dans la foulée, Boudache redonnait immédiatement l’avantage au Gym grâce à un superbe enroulé. Wahi profitait ensuite des énormes espaces laissés par la défense stéphanoise pour inscrire deux nouveaux buts en contre-attaque.

Malgré neuf minutes de temps additionnel et une ultime barre transversale, l’ASSE ne reviendra jamais. Cette lourde défaite acte définitivement la non-montée des Stéphanois. Une immense désillusion pour les supporters, mais aussi un nouvel échec majeur pour Kilmer Sport, dont le projet sportif est désormais fortement remis en question.