L’ASSE quitte déjà la Coupe de France après une défaite frustrante à Nice. Battus 2-1 lors du 9e tour, les Verts voient leur aventure s’arrêter net, malgré un but signé Zuriko Davitashvili. Une fin d’année compliquée pour Saint-Étienne, marquée par une série sans victoire et des signaux inquiétants.

La Coupe de France s’est refermée brutalement pour l’AS Saint-Étienne. En déplacement à Nice, les Verts se sont inclinés 2-1 face à une équipe niçoise plus réaliste. Diallo puis Sanson ont sanctionné les erreurs stéphanoises, alors que Davitashvili avait égalisé avant la mi-temps. Cette élimination prolonge une dynamique négative pour l’ASSE, qui reste sur deux défaites et un match nul contre la lanterne rouge Bastia. Un bilan peu reluisant pour conclure l’année civile.

Les hommes d’Eirik Horneland ont pourtant tenté d’exister. Mais trop d’imprécisions, un manque de tranchant offensif et des difficultés à contenir les accélérations niçoises ont pesé lourd. Nice, diminué mais sérieux, a su gérer son avantage. Les Verts, eux, quittent la compétition avec des regrets et beaucoup de questions.

Franck Haise analyse la victoire niçoise face à l’ASSE

Après la rencontre sur BeIN Sport, Franck Haise s’est montré lucide mais satisfait. Le coach de l’OGC Nice a surtout retenu l’essentiel : le résultat.

« Je ne sais pas si on a retrouvé des repères, mais on a retrouvé la victoire », a-t-il expliqué. « On a retrouvé un peu de confiance, ce qui n’est pas une mauvaise chose dans cette période. »

Le technicien niçois a également insisté sur le contexte compliqué de son équipe, privée de nombreux éléments. « J’espère qu’on va pouvoir prendre une semaine sur cette qualification et bien préparer la suite, avec j’espère des retours. On avait quand même 14 absents cet après-midi. Cette qualification va nous faire du bien. »

Interrogé sur le jeu niçois, notamment l’utilisation du côté gauche stéphanois, Haise a balayé toute idée de ciblage. « Non, nous n’avions pas forcément ciblé le côté gauche de l’ASSE. Ce n’est pas un point faible chez eux, mais c’est un point fort chez nous. Entre Momo (Ali Cho) et Jojo (Jonathan Clauss), on a appuyé sur nos forces plutôt que sur un point faible éventuel. »

Une fin d’année compliquée pour les Verts

Franck Haise a d’ailleurs appelé au calme et au travail, des mots qui résonnent aussi côté stéphanois. « Il faut laisser du temps au temps et ne pas faire de conclusions trop hâtives. On voit bien qu’on a encore beaucoup de travail et c’est sur ça qu’on doit s’atteler. »

Pour Nice, cette qualification est vécue comme un soulagement. « Oui, on prend ça comme un cadeau de Noël », a conclu Haise. « Pour les supporters, les joueurs, le staff, tout le monde. »

Pour l’ASSE, en revanche, l’heure n’est pas aux cadeaux. L’hiver sera long, et la reprise devra montrer un autre visage. L’élimination en Coupe de France est un coup dur. Mais c’est surtout la dynamique globale qui inquiète désormais les supporters verts.