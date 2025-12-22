L’ASSE a vu son parcours en Coupe de France s’arrêter dès le 9e tour face à Nice. Battus 2-1 par l’OGCN, les Verts quittent la compétition malgré une prestation intéressante dans le jeu. Une élimination frustrante, marquée par l’efficacité niçoise et les mots forts de Maxime Dupé après la rencontre.

L’ASSE savait que le déplacement à Nice ne serait pas simple. Les Verts ont pourtant répondu présents. Dans l’intensité. Dans l’engagement. Et même dans le jeu. Mais en Coupe de France, seul le résultat compte. Et à l’arrivée, ce sont bien les Aiglons qui ont validé leur billet pour le tour suivant.

Les Stéphanois ont encaissé deux buts signés Diallo et Sanson contre un but de Zuriko Davitashvili. L’aventure s’arrête donc là pour les hommes d’Eirik Horneland.

L’élimination laisse un goût amer. D’autant plus que les Verts n’ont pas démérité. Ils ont longtemps fait douter Nice. Mais la Coupe de France ne pardonne pas les approximations.

ASSE – Nice : une élimination cruelle mais logique

Sur la pelouse, l’ASSE a affiché de belles intentions. Les Verts ont tenté de jouer. De ressortir proprement le ballon. Et de mettre de l’intensité dans les duels. Nice a souffert. Par séquences. Mais l’OGCN a su faire parler son efficacité.

Les Verts ont manqué de tranchant dans les derniers mètres. Et de justesse dans les moments clés. Nice a géré. Sans briller. Mais avec efficacité. Une élimination frustrante. Car le contenu était là. Mais insuffisant pour espérer mieux.

Maxime Dupé reconnaît la prestation des Verts

Après la rencontre, Maxime Dupé s’est exprimé au micro de ici Azur. Le gardien niçois n’a pas caché que Nice avait souffert. Et il a tenu à saluer la performance de l’ASSE.

« C’était pas très beau mais on prend. Dans la situation dans laquelle on est, une victoire peu importe la manière était très importante », a confié Dupé.

Le portier de l’OGCN a insisté sur l’état d’esprit de son équipe. Mais aussi sur la qualité montrée par les Stéphanois. « Je les ai trouvés bons dans le jeu. Ils nous ont fait souffrir. »

Dupé a également évoqué le soulagement côté niçois. « Ça va faire beaucoup de bien dans les têtes. On part en vacances avec l’esprit un peu plus léger. »

Un discours honnête. Et respectueux envers l’ASSE. Une reconnaissance qui souligne la bonne copie rendue par les Verts, malgré l’élimination.

Pour Saint-Étienne, place désormais au championnat. Avec un objectif clair : monter en Ligue 1 !