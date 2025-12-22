Une longue listes d'absences oblige, Eirik Horneland a titularisé plusieurs jeunes dans son XI de départ face à Nice. L'entraîneur de l'ASSE est revenu sur la prestation de Eymard, Pédro et l'absence imprévue de N'Guessan.

Eirik Horneland : "Kevin Pedro a montré de très bonnes choses cette semaine à l’entraînement. Il a gagné sa place, tout simplement.

Quant à Maxime Bernauer, on savait qu’il avait déjà bien dépanné à ce poste. On voulait un joueur capable de relancer proprement côté droit. (...) En tout cas, ce que j’ai vu ce soir de Kevin Pedro m’a plu. Il a été très bon, surtout en tenant compte de son expérience à ce niveau. Je suis satisfait de sa prestation.

Installer cette défense sur la durée ? Il reste encore du temps avant le match contre Le Mans. Une trêve va s’ouvrir. On va observer. Il y a encore plusieurs séances avant de voir qui est le plus apte à jouer. Peut-être que Chico Lamba sera revenu. Peut-être aussi Ebezener Annan, ou João Ferreira."

Eirik Horneland satisfait de la prestation d'Eymard

Eirik Horneland : "Paul Eymard ? Il a montré son potentiel. Il a débuté un peu timidement, en dessous de ce qu’il peut produire. Mais au fil du match, il a pris de l’ampleur.

Il est devenu plus intéressant par ses courses vers l’avant, il a bien utilisé son gabarit, ses longues jambes. Je trouve qu’il a été un peu passif au début, mais il est monté en puissance. Il a terminé un peu fatigué, mais c’était une belle expérience pour lui."

Un imbroglio N'Guessan ?

Eirik Horneland : "N’Guessan m’a expliqué qu’il avait eu une discussion avec le médecin et le staff médical vers la demi-heure de jeu. Après s’être échauffé avant le match, il a ressenti une gêne dans les jambes, donc il n’était plus disponible.

J’ai été surpris de le voir se rééchauffer à la mi-temps, alors qu’il avait été déclaré indisponible un peu plus tôt. Si c’était pour un test ou autre chose, je ne sais pas. Mais de mon côté, le message était clair : il ne pouvait pas être utilisé dans cette rencontre à partir de la demi-heure.

C’est pour ça que ça m’a étonné de le voir repartir à l’échauffement. Pour moi, à ce moment-là, ce n’était pas un joueur sur lequel je pouvais compter. Peut-être qu’il voulait simplement tester ses sensations, mais en tout cas, de mon point de vue, il n’était pas disponible pour ce match."