L’AS Saint-Étienne s’apprête à boucler son année 2025 par un déplacement à fort enjeu. Ce dimanche à 14h45, les Verts se rendront à l’Allianz Riviera. Ils y défieront l’OGC Nice en Coupe de France, avec une place en seizièmes de finale en ligne de mire. Une rencontre disputée dans un contexte sportif délicat. La rencontre bénéficiera d’une exposition télévisée gratuite !

Sur le plan sportif, le déplacement à Nice s’annonce complexe. L’ASSE aborde ce 32e de finale de Coupe de France avec un effectif fortement diminué. Eirik Horneland l’a confirmé en conférence de presse : l’infirmerie reste bien remplie à quelques jours du rendez-vous.

Joshua Duffus, Aimen Moueffek, Joao Ferreira, Chico Lamba, Lassana Traoré et Ebenezer Annan sont d’ores et déjà forfaits. À cette liste s’ajoute l’incertitude autour de Djylian N’Guessan, de retour à l’entraînement. Cependant, il est encore en phase de reprise après une longue absence. Un contexte pas réellement facilitant pour un match à élimination directe, face à un adversaire de Ligue 1.

Un groupe rajeuni, une opportunité à saisir

Dans ces conditions, l’ASSE devra s’appuyer sur ses cadres disponibles. Mais aussi sur plusieurs jeunes joueurs appelés à prendre des responsabilités. Kevin Pedro, Nadir El Jamali ou encore Luan Gadegbeku pourraient être sollicités, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises cette saison.

La seule note positive de la semaine concerne le retour de Paul Eymard à l’entraînement. Absent lors de la dernière rencontre face à Bastia, le milieu de terrain constitue l’unique renfort. Il a été récupéré par Horneland avant le déplacement à Nice. Un retour précieux, même s’il ne suffit pas à compenser l’ampleur des absences.

Coupe de France : Nice - ASSE diffusé gratuitement sur France 3

Bonne nouvelle pour les supporters stéphanois. La rencontre Nice - AS Saint-Étienne sera diffusée en clair sur France 3. Plus précisément, le match sera retransmis sur France 3 Côte d’Azur et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Cela permet aux supporters des deux régions de suivre gratuitement cette affiche de Coupe de France.

Dans le détail de la programmation régionale, France 3 a réparti les affiches de ce dimanche selon les zones géographiques. Strasbourg - Dunkerque sera proposé en Alsace et dans les Hauts-de-France. Auxerre - Monaco sera visible en Bourgogne-Franche-Comté et en Corse. Concarneau - Nantes sera diffusé en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Toutes les autres régions métropolitaines retransmettront Bourg-en-Bresse-Péronnas - Marseille.

Un dernier rendez-vous pour basculer sur une note positive

Ce match à l’Allianz Riviera marquera la fin de l’année 2025 pour l’AS Saint-Étienne. Une année dense, marquée par une relégation et l'espoir d'une remontée qui reste d'actualité. Dans ce contexte, la Coupe de France offre une opportunité particulière. Celle de conclure sur une qualification et de s’offrir un peu d’élan avant la trêve hivernale.

Face à Nice, les Verts n’auront rien à perdre, mais beaucoup à gagner. L'essentiel n'est pas là pour les hommes d'Horneland. La réalité sportive des Verts sera de reprendre sa marche en avant dès le mois de janvier. En plus, ils ont une rencontre très compliquée au Mans.