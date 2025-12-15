Nice vient d’enchaîner une 9ᵉ défaite consécutive, un record négatif historique. Avant d'affronter l’ASSE en Coupe de France, le Gym traverse une crise profonde.

Battu à Lens (2-0), l’OGC Nice a sombré un peu plus dans une spirale infernale. Neuvième revers d’affilée pour les Aiglons, qui n’avaient jamais connu pareille série dans leur histoire professionnelle. C'est dans ce contexte brûlant que les Niçois recevront l’AS Saint-Étienne (ASSE) dimanche prochain en 32ᵉ de finale de Coupe de France.

Nice touche le fond avant la réception de l’ASSE

La rencontre à Bollaert a confirmé l’effondrement du projet niçois. Pourtant séduisants pendant une heure, les hommes de Franck Haise ont craqué sur la première opportunité lensoise, avant de céder une nouvelle fois en seconde période. Le schéma en 4-3-3 avait semblé offrir un semblant de stabilité, mais les vieux démons sont revenus, avec une défense friable et une attaque stérile.

Les chiffres sont implacables : 9 défaites de rang, toutes compétitions confondues, et déjà 24 revers en 2025, égalant le pire total de l’histoire du club sur une année civile (1987). Le Gym a perdu sa place dans la première moitié du classement de Ligue 1, dépassé même par Lorient ce week-end. Dans les têtes, la crise est bien là. Et les paroles de Haise, fataliste, en disent long : « Je suis là pour travailler. Je ne peux pas faire grand-chose d’autre. »

L’ambiance autour du club est délétère. Le coach, prolongé jusqu’en 2029, pourrait ne pas passer l’hiver. Une réunion de crise est attendue avec les dirigeants d’Ineos pour clarifier les intentions. Le mercato de janvier pourrait être crucial… s’il existe encore une marge de manœuvre.

Les Verts débarquent dans un climat de crise totale

C’est dans ce marasme que l’AS Saint-Étienne (ASSE) se déplacera à Nice dimanche. Si les Verts ne brillent pas non plus, comme en témoigne leur récent nul (2-2) contre Bastia, ils semblent légèrement moins en perdition que leur futur adversaire. La pression sera pourtant bien réelle pour les deux camps.

Les Niçois auront l’obligation de réagir, au risque de transformer la Coupe de France en naufrage. Mais l’ASSE n’aura aucune pitié à avoir. Dans cette rencontre entre deux géants du football français en crise, la rencontre s'annonce particulièrement tendue. Une des deux équipes prendre un bol d'air frais avant les fêtes. Pendant que l'autre connaitra une nouvelle désillusion dans une saison déjà compliquée.