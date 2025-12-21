En plein doute du côté de la Ligue 2, l'ASSE pourrait profiter de la Coupe de France pour espérer relancer une machine déjà bien grippée. Mais face à Nice, la tâche s'annonce complexe. Bien que les Aiglons traversent une tempête en interne. Analyse dans le dernier avant-match, disponible sur Youtube.

C'est certainement plein d'incertitude qu'Eirik Horneland aborde la rencontre de ce week-end. Avec une défense en berne, l'ASSE devra prendre le dessus sur une formation de Ligue 1 en tous points supérieure. Et même si l'OGC Nice n'a plus gagné depuis neuf rencontres TCC, la différence de niveau entre les deux championnats annonce la couleur.

"Je pense qu’on sous-estime la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2."

Romain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert : "Nice pourrait se servir de cette rencontre pour stopper l’hémorragie, qui est profonde. (...) On sait que le contexte est compliqué pour eux. (...) Mais ça va être très compliqué d’aller gagner là-bas. Je pense qu’on sous-estime la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Déjà sur l’intensité, mais aussi sur la qualité technique et la rigueur. (...) Et puis dans l’intensité, ça court beaucoup.

Après, c’est clair que devant, si t’es tueur, tu peux les faire plier. Leur souci en ce moment, c’est que dès que ça rentre dans leur surface, c’est danger immédiat. Ils sont en pleine crise de confiance. Et l'ASSE a les armes pour faire mal à Nice. On l’a vu l’an dernier, Stassin ou Davitashvili peuvent embêter n’importe quelle défense de Ligue 1. Par contre, faut être tueur. Et surtout, au milieu, faut répondre à l’intensité."

Les Verts ont tout à perdre à affronter Nice ?

Karl, chroniqueur pour Peuple Vert : "On a plus à perdre qu’à gagner dimanche. Si on gagne, ce sera une belle performance, bravo à nous, bravo aux joueurs. Parce que même si Nice est en difficulté, ça reste une équipe de Ligue 1. (...) Mais si on perd, et surtout si on prend une claque comme l’an dernier, ça va laisser des séquelles. Ça va nous coller à la peau jusqu’à la fin de saison. Et ça viendrait encore entacher un peu plus le bilan de Killmer."

Romain : "En cas de victoire, je ne pense pas que ça relancera pleinement l’équipe. Ils savent qu’ils seront attendus au Mans le 3 janvier. Pour moi, ça change pas grand-chose. (...) Mais il ne faut surtout pas prendre une valise, parce qu’on se rappelle tous du 8-0 l’an dernier. On attend quand même un peu d’orgueil. Parce que c’était une sacrée humiliation. La seule chose que je ne souhaite pas, c’est que ça tourne au vinaigre."