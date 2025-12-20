Dimanche à 14h45, l’ASSE se rendra à Nice pour le compte des 32ème de finale de Coupe de France. Un déplacement compliqué face à une équipe de Ligue 1, mais qui intervient dans un contexte ultra-tendu pour les Niçois.

L’AS Saint-Étienne pouvait-elle tomber dans un meilleur contexte à Nice ? Avant leur confrontation directe à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice traverse une vraie zone de turbulences. Sportivement : le Gym reste sur neuf défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Une spirale infernale qui a plongé les Aiglons à la 13e place de Ligue 1, loin des ambitions affichées en début de saison. De quoi susciter la colère des supporters qui oscille entre désintérêt et ironie.

Mais la crise est bien plus large. Le club n’a pas les moyens d’investir cet hiver. Abandonné par leur actionnaire INEOS, les tensions internes explosent. Jeremie Boga veut partir, Terem Moffi pourrait suivre, et l’entraîneur Franck Haise, très fragilisé, a déjà proposé de servir d’électrochoc. Résultat : un groupe en difficulté, un effectif déséquilibré, et un avenir incertain.

Mercato : Nice dans le rouge

Les besoins sont évidents à Nice. Mais les finances ne sont pas au mieux. La priorité reste le recrutement d’un attaquant, alors que Moffi est sur le départ et que Kevin Carlos déçoit. La seule alternative en interne ? Un jeune de 19 ans, Bernard Nguene, avec 136 minutes de jeu en pro. Léger.

La défense centrale est décimée : Ndayishimiye, Abdelmonem et Bombito sont tous blessés. Le vétéran Dante peine à enchaîner. Une hécatombe qui coûte très cher au Gym. Résultat : Melvin Bard, pourtant latéral gauche de métier, a reculé dans l’axe. Un bricolage permanent qui se ressent dans les résultats.

En parallèle, Nice pourrait aussi perdre Clauss ou Sofiane Diop, ciblés par d’autres clubs. Deux jouers qui ne seraient pas contre un départ... Franck Haise réclame un milieu de terrain physique et un piston gauche supplémentaire. Mais faute de moyens, il devra sûrement se contenter de prêts… si les opportunités se présentent.

L’ASSE a un coup à jouer

Dans ce contexte, les Verts ont une vraie carte à jouer ce dimanche. Malgré les aléas d’une première moitié de saison irrégulière, les hommes d’Eirik Horneland se déplacent avec ambition. Face à un adversaire mal en point, l’ASSE devra savoir faire preuve de maîtrise… et de réalisme dans les deux surfaces.

Un résultat positif pourrait aussi permettre aux Stéphanois de retrouver le sourire et d’envoyer un cadeau de noël en avance à ses supporters.

Source : L’Équipe