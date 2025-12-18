Neuf défaites consécutives TCC, de multiples fractures en interne ... L'OGC Nice n'aborde pas ce 32e de final de Coupe de France face à l'ASSE dans le meilleur contexte. Vincent, Bertinho sur X, a répondu à nos questions.

Avant de défier l'ASSE en Coupe de France, l'OGC Nice traverse une crise profonde. Battu à Lens (2-0), les joueurs de Frank Haise ont concédé une 9ᵉ défaite consécutive, un record.

La rencontre :

vs OGC Nice

dimanche 21 décembre - 14h45

Coupe de France - 32e de finale

Allianz Rivera

Comment expliquer une telle situation du côté de Nice ?

"L’OGC Nice avait terminé quatrième l’année dernière. Une très belle performance qui permettait de nourrir de vrais espoirs pour la suite.

Malheureusement, Nice a perdu ses meilleurs éléments cet été : Evan Guessant, Marcin Bulka, Rosario ou encore Laborde. Et au-delà de leur qualité, c’étaient des joueurs avec une mentalité irréprochable, combative. Pourtant, le club n’a pas su recruter de vrais renforts. Beaucoup de jeunes sont arrivés, mais avec peu d’expérience.

Il y a aussi eu un changement de présidence : Jean-Pierre Rivère est parti, remplacé par Fabrice Boquet. Ca a eu un impact négatif, car Rivère avait une vraie autorité sur le groupe, là où Boquet semble avoir eu plus de mal à s’imposer.

Et puis, il y a eu les blessures de joueurs majeurs, comme Youssouf ou Dante. Résultat : une défense centrale jeune, et un début de saison compliqué."

Comment Franck Haise peut-il espérer inverser la tendance ? Les Niçois peuvent-ils encore trouver les ressources mentales pour se relancer ?

"Franck Haise a déjà tenté pas mal de choses. Parfois, il a cherché à protéger son groupe. D’autres fois, il a voulu le piquer, pour provoquer un électrochoc. Mais pour l’instant, ça n’a pas marché.

Je ne suis pas certain qu’il ait aujourd’hui les ressources suffisantes pour redresser la situation. Franchement, ça pourrait se jouer au mercato. Ou avec un changement plus radical : un départ de Franck Haise, voire de la direction. Pourquoi pas un changement de propriétaire ? Ineos voulait vendre le club à un moment.

Pour moi, il faut un changement global. Mais je pense pas que Franck Haise, seul, puisse avoir les clés."

Sur le terrain, Nice ne parvient pas à redresser la barre ?

"Nice reste sur neuf défaites de suite. Psychologiquement, c’est très dur pour les joueurs, le staff, et même les supporters. Forcément, ça crée une ambiance pesante.

Et en plus, il y a eu des incidents entre certains supporters et des joueurs. On sent une vraie cassure entre le coach, la direction, les joueurs et les supporters. On a un peu l’impression que le navire est en train de couler… et qu’il n’y a plus de capitaine à bord.

Une victoire en Coupe de France est-elle espérée du côté de Nice ?

"Ce match contre Saint-Étienne est important pour les Aiglons. Parce que la Coupe de France, c’est une compétition qui peut redonner un peu d’émotion, un peu de positif.

Et puis c’est un adversaire de Ligue 2. Donc sur le papier, ça peut permettre à Nice de se rassurer, de stopper cette spirale négative avant la trêve.

Mais attention, ça reste un match difficile. Saint-Étienne viendra sans pression, avec l’envie de créer l’exploit. Pour Nice, il faudra être très vigilant dans l’intensité, la motivation. C’est là-dessus que le club peut surprendre les Verts : en mettant de l’impact, de l’agressivité.

Mais s’ils parviennent à imposer ça, ils peuvent faire respecter la hiérarchie, l’emporter et passer les fêtes un peu plus sereinement avant de repartir en janvier."