L’AS Saint-Etienne (ASSE) affronte Nice, ce dimanche après-midi à l'Allianz Riviera, pour le compte de son 32ᵉ de finale de Coupe de France. Quelques minutes après Eirik Horneland, Zuriko Davitashvili s’est présenté devant les journalistes en conférence de presse. Extraits.

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : Une progression de l’équipe plus longue que prévue ? "Oui, je pense qu’on aurait pu faire mieux sur cette première partie de saison. On a les qualités d’une équipe de Ligue 1, mais il faut qu’on fasse mieux, et peut-être aussi qu’on ait parfois un peu plus de chance. Je trouve qu’on est légèrement en retard par rapport à là où on aurait souhaité être, mais il faut continuer à travailler dur pour remporter des matchs.

La Ligue 2 est un championnat difficile, où tout le monde joue à fond contre nous. On le voit à chaque rencontre, et c’est ce qui rend la tâche encore plus compliquée. Mais la deuxième partie de saison arrive, et il faut qu’elle soit meilleure que la première.

La Ligue 2 a surpris ceux qui ne la connaissaient pas ? "Je ne saurais pas vous dire. Peut-être que certains joueurs pensaient que ce serait plus facile de jouer en Ligue 2, mais c’est un championnat exigeant. Il faut mettre une grosse intensité à chaque rencontre pour obtenir des résultats, et ce, à chaque minute, à chaque moment du match. Sans doute que ceux qui pensaient cela sont désormais plus conscients du niveau de la Ligue 2."

"L’objectif principal reste de continuer à travailler dur, car c’est comme ça que les résultats viendront." (Davitashvili avant OGCN-ASSE)

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : Sur son entente avec Ben Old, néo arrière gauche ? "Je ne suis pas surpris par les automatismes et les relations qu’on arrive à créer sur le terrain. C’est quelque chose qu’on travaille au quotidien à l’entraînement. J’ai été un peu surpris de le voir évoluer au poste de latéral gauche à Dunkerque, mais il a livré un match de bon niveau, même à cette position. Il a les qualités pour jouer à ce poste et il a bien compris ce qu’il fallait faire.

Pour moi, c’est un joueur avec lequel j’ai plaisir à évoluer, car il peut avancer balle au pied, ouvrir des espaces pour moi et m’offrir des situations de un contre un."

Un objectif en termes de buts ? "Je ne me fixe pas d’objectif personnel de ce type. Le plus important pour moi, c’est de gagner des matchs et d’aider l’équipe, que ce soit avec des buts, des passes ou en créant des situations pour mes partenaires. Si je termine la saison avec 15 ou 20 buts, ce sera évidemment positif. L’objectif principal reste de continuer à travailler dur, car c’est comme ça que les résultats viendront."