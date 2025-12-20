Ce dimanche après-midi, l’ASSE va se déplacer à Nice pour le compte de son 32ᵉ de finale de Coupe de France. Les Verts vont défier une équipe en méfome qui reste sur neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues. Avant de voyager vers la Côte d'Azur, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : Un tournus à prevoir ? À partir des 32es de finale, on peut inscrire 20 joueurs sur la feuille de match. Nous ferons les comptes après-demain pour voir sur quels joueurs de l’équipe première nous pouvons compter et s’il faut compléter avec d’autres éléments. Kevin Pedro a une chance de jouer dimanche. Il a disputé 45 minutes contre Bastia et un match complet contre Troyes. Il est en concurrence avec Maxime Bernauer et Mickaël Nadé, tous deux disponibles pour la charnière centrale.

Concernant Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali ou Paul Eymard, ce sont des joueurs qui se battent pour gagner leur place. Ils donnent beaucoup à l’entraînement et je suis vraiment impressionné par leur état d’esprit et leur progression rapide.

J’ai beaucoup aimé les vingt minutes de Nadir El Jamali contre Bastia. Il nous a aidés à décrocher ce résultat, en étant impliqué sur les deux buts. Il a apporté offensivement, fait des différences, bien utilisé le ballon et amené du surnombre. Son rôle m’a beaucoup plu et il est très bon depuis cet été.

Concernant son temps de jeu, il est déjà conséquent. Il a disputé plusieurs matchs de championnat et les deux derniers matchs de Coupe. C’est aussi un international U19 avec l’équipe de France. Tous ces paramètres doivent être pris en compte. Il faut trouver l’équilibre entre les résultats et la construction des jeunes joueurs.

"J’ai vraiment hâte de voir mon équipe face à ce type d’adversaire" (Horneland avant OGCN-ASSE)

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : Sur Nice ? "J’ai regardé leur dernier match contre Lens et ils ont livré une très grosse prestation. Ils ont abordé la rencontre différemment, avec beaucoup d’intensité et d’ambition. Ils semblent retrouver de la confiance et ont montré une équipe solide face à un adversaire du haut de tableau.

Nous allons affronter une équipe de Ligue 1, avec plus de qualité technique, plus d’intensité et une meilleure qualité de mouvement. Il faudra s’adapter à ce rythme, bien gérer la rencontre et rester très concentrés défensivement. Offensivement, je pense que nous pouvons créer des différences.

J’ai vraiment hâte de voir mon équipe face à ce type d’adversaire. Les joueurs sont dans le même état d’esprit et ont envie de se mesurer à une équipe de niveau supérieur. J’espère voir une prestation collective solide et des joueurs capables de montrer leur potentiel."

Maubleu ou Larsonneur ? "Les deux options sont possibles. Cela peut permettre de donner du temps de jeu à Brice ou d’offrir à Gauthier un match important face à une équipe de Ligue 1 en vue de la seconde partie de saison."

Ben Old arrière gauche ? "Oui, j’ai aimé sa prestation contre Bastia. Je ne me pose pas de questions : il sera dans l’équipe."