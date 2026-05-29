L’ASSE a tenté le tout pour le tout avant même le coup d’envoi du barrage retour. Le club stéphanois a déposé une réclamation auprès de la LFP concernant la participation d’Ali Abdi lors du match aller mardi à Geoffroy-Guichard. Une tentative qui ne devrait pas aboutir, Nice ayant les preuves de sa bonne foi. Mais le geste dit quelque chose sur l’état d’esprit des Verts.

La réclamation de l'ASSE, le fond du dossier

L’argument stéphanois tient en quelques mots : Ali Abdi a disputé le barrage aller lors de dates FIFA, période durant laquelle les clubs sont théoriquement tenus de libérer leurs internationaux. Le latéral tunisien de Nice faisait l’objet de tractations entre son club et la fédération tunisienne autour de sa mise à disposition. L’ASSE a saisi la LFP sur ce point, estimant que sa présence sur la pelouse de Geoffroy-Guichard mardi soir était potentiellement irrégulière.

Le timing de la démarche n’est pas anodin. Abdi a dû s’absenter jeudi pour régler ses formalités de visa en vue de la Coupe du monde aux États-Unis. Il est forfait pour le retour ce vendredi soir. L’ASSE a visiblement vu dans ce départ précipité la confirmation de ses doutes sur la régularité de sa présence à l’aller.

Nice protégé par une lettre et le règlement FIFA

Le Gym ne se laisse pas déstabiliser. Selon L’Equipe, Nice disposerait d’une lettre officielle de la Fédération tunisienne attestant qu’Abdi était laissé à disposition du club pour disputer le barrage aller. Le document est clair, la couverture juridique aussi. Le club azuréen sera convoqué le 8 juin prochain sur le sujet, mais selon L’Équipe, il ne devrait pas être inquiété.

Nice peut également s’appuyer sur un point précis du règlement FIFA : les fédérations nationales devaient transmettre leurs convocations aux clubs au plus tard le 10 mai, soit quinze jours avant le début de la mise à disposition fixé au 25 mai. Le club estime que cette règle n’a pas été respectée par plusieurs sélections, notamment l’Algérie, la Tunisie et le Ghana. Un argument supplémentaire qui renforce sa position.

Pour les Verts, la tentative ne devrait donc pas changer le cours des événements. Ce soir, seul le terrain tranche.

Source : L’Équipe