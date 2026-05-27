Accroché par Nice (0-0) ce mardi soir lors du barrage aller, l’ASSE devra aller chercher son maintien loin de Geoffroy-Guichard. Une rencontre particulière pour Florian Tardieu, très ému au coup de sifflet final.

Dans une ambiance exceptionnelle, les Verts n’ont pas réussi à prendre l’avantage face à Nice lors de cette première manche du barrage. Peu inspirés, les Stéphanois ont buté sur une défense niçoise solide et devront désormais jouer leur avenir loin du Chaudron.

Au-delà du résultat, cette soirée avait un parfum particulier pour Florian Tardieu. Le milieu de terrain stéphanois a disputé ce qui ressemblait fortement à sa dernière rencontre à Geoffroy-Guichard sous le maillot vert.

Florian Tardieu ému après ASSE - Nice

Acteur important de la remontée en Ligue 1 sous Olivier Dall’Oglio, Florian Tardieu espère désormais conclure son aventure stéphanoise par une seconde montée afin de boucler la boucle de la meilleure des manières.

Très touché au moment de quitter la pelouse, le natif d’Istres n’a pas caché son émotion en zone mixte après la rencontre : « Je suis content d'avoir disputé mon dernier match à Geoffroy-Guichard. C'est beaucoup d'émotions. »

Des mots forts qui confirment la tendance évoquée depuis plusieurs semaines autour de son avenir.

Montpellier en pole pour récupérer Tardieu

Peuple-Vert révélait en exclusivité dès le mois d’avril l’existence de discussions entre Florian Tardieu et Montpellier : « Des discussions sont en cours. Le MHSC semble avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Si un accord est trouvé, Tardieu s'engagerait libre, sans indemnité de transfert. Un dossier simple sur le plan financier, qui pourrait se conclure rapidement. »

Une information confirmée ce mardi soir sur les antennes de BeIN Sports. Sauf retournement de situation, Florian Tardieu devrait donc retrouver sa région natale dès cet été.

Avant cela, le milieu stéphanois a encore une mission : aider l’ASSE à décrocher son accession et refermer son chapitre stéphanois sur une dernière grande émotion.