À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan avait débuté sa saison avec de grandes ambitions après une première apparition remarquée en Ligue 1. Mais une blessure aux ischios lors de la préparation a freiné son élan et bouleversé sa place dans la hiérarchie offensive de l'ASSE.

Formé à l’AS Saint-Étienne, N’Guessan incarne depuis plusieurs saisons l’un des plus grands espoirs de la formation stéphanoise. Attaquant buteur, capable de jouer en pointe ou sur un côté, il avait connu ses premières minutes professionnelles l’an dernier avec huit apparitions et 178 minutes en Ligue 1. Une mise en lumière logique après la signature de son premier contrat professionnel, qui court jusqu’en 2027. La direction stéphanoise n’avait pas hésité à le lancer, confirmant sa volonté de miser sur la jeunesse.

Une préparation écourtée qui change tout

Alors qu’il avait repris la préparation estivale avec le groupe pro en juin dernier, Djylian N’Guessan a vu son rêve s’interrompre trop vite. Blessé aux ischios face à Carouge, le jeune attaquant a dû stopper net son effort et s’éloigner plusieurs semaines des terrains. Un coup dur au moment où chaque minute de jeu compte pour gagner des points aux yeux du nouvel entraîneur, Eirik Horneland.

Dans le football de haut niveau, la préparation estivale constitue souvent une rampe de lancement décisive. Les joueurs y travaillent leur condition physique, découvrent les principes de jeu et construisent les automatismes offensifs. Pour N’Guessan, ce temps manqué a permis à ses concurrents directs de prendre une longueur d’avance.

Une hiérarchie offensive bouleversée à l'ASSE

Depuis son absence, la hiérarchie en attaque a profondément évolué. Joshua Duffus, nouvelle recrue offensive, s’est rapidement acclimaté et a marqué des points. Lucas Stassin, dont un départ était envisagé cet été, est finalement toujours là et s’affirme comme un sérieux prétendant au poste de numéro 9. Et surtout, Augustine Boakye est devenu l’homme en forme de ce début de saison : 3 passes décisives et un but en deux matchs, une influence déjà considérable dans le jeu.

Résultat : N’Guessan se retrouve relégué en quatrième voire cinquième option dans un secteur où la concurrence fait rage.

Le pari de la patience pour Djylian N’Guessan

Pour un jeune joueur, la situation est délicate. Après avoir goûté à la Ligue 1 la saison dernière, N’Guessan pouvait légitimement espérer franchir un palier. Mais sa blessure est venue contrarier ce scénario. Désormais, il devra faire preuve de patience et de résilience.

Sa marge de progression reste immense : son adresse, son sens du déplacement et sa capacité à provoquer sont des qualités recherchées par tout entraîneur. Mais pour regagner du crédit, il devra enchaîner les séances d’entraînement de qualité, prouver son efficacité en réserve ou lors de brèves apparitions, et surtout rester prêt à saisir la moindre opportunité.

L’histoire récente de l’ASSE rappelle d’ailleurs que la patience peut être récompensée : des joueurs comme Jean-Philippe Krasso ont parfois dû attendre leur heure avant de s’imposer dans le Forez.

Un contexte de mercato encore incertain

Si aujourd’hui la concurrence semble forte, la situation pourrait évoluer d’ici la fin du mois d’août. Le départ de Lucas Stassin reste une hypothèse, même si elle paraît peu probable. Celui de Zuriko Davitashvili ne peut pas non plus être exclu. Dans ces deux cas, l’horizon de N’Guessan s’éclaircirait rapidement.

En parallèle, Horneland a déjà montré sa volonté de donner sa chance aux jeunes issus du centre de formation. Si le technicien norvégien apprécie les qualités de combativité et de percussion de N’Guessan, il pourrait être tenté de l’intégrer progressivement, notamment en cours de match, pour dynamiser l’attaque.

Un avenir à construire à l'ASSE

Sous contrat jusqu’en 2027, Djylian N’Guessan garde toutes les cartes en main pour inverser la tendance. À 17 ans, il est encore au début de son parcours. Mais dans un club comme l’ASSE, où la pression des résultats est constante et où la concurrence se renforce, le temps peut vite manquer.

La question est désormais simple : saura-t-il transformer ce premier coup dur en tremplin pour sa carrière, ou restera-t-il à la marge d’un effectif qui ne cesse d’évoluer ? La saison est encore longue et tout reste possible. Mais une chose est sûre : N’Guessan joue déjà gros dans cette course au temps de jeu.