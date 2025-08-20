L'ASSE s'est brillamment imposée 4-0 face à Rodez lors de la 2ᵉ journée de Ligue 2. Le club nous propose comme chaque semaine 1 retour en image sur la préparation et sur les coulisses de cette rencontre.

Pour son grand retour à Geoffroy-Guichard après trois mois d’attente, l’AS Saint-Étienne a signé une victoire éclatante face à Rodez (4-0), lançant idéalement sa saison à domicile. Accrochés lors d’un nul spectaculaire à Laval en ouverture, les Verts voulaient offrir un premier succès à leurs supporters, et ils l’ont fait avec autorité.

Joshua Duffus, particulièrement remuant, a débloqué la rencontre à la 27ᵉ minute d’un lob subtil, inscrivant son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Malgré plusieurs opportunités manquées pour creuser l’écart avant la pause, l’ASSE a fait preuve de solidité défensive pour conserver son avantage (1-0).

La seconde période a été à sens unique : Jaber (47ᵉ), Cardona (56ᵉ) et Davitashvili (78ᵉ) ont transformé la victoire en démonstration, dans un Chaudron incandescent. Entre rigueur défensive, créativité offensive et communion avec leur public, les Stéphanois ont livré une prestation référence qui leur permet de s’installer en tête de la Ligue 2 après deux journées.

"Mickaz (Nadé) et Aimen (Moueffek), aujourd'hui, vous êtes les garants de l'ASSE"

Gautier Larsonneur avant le début de la rencontre : "Les gars, pour les nouveaux joueurs, bienvenue à Saint-Étienne. Après l'échauffement, vous avez vu ce que c'était de jouer pour cette équipe. Mais les gars, au début, restez calmes. Prenez de la confiance. Mickaz (Nadé) et Aimen (Moueffek), aujourd'hui, vous êtes les garants de Saint-Étienne. Ça fait des années que vous êtes là, vous avez vécu des moments difficiles et des jolis moments. Vous devez leur montrer à tous l'exemple. C'est vous qui devez prendre cette responsabilité, ce que ça représente de jouer pour Saint-Étienne. Maintenant, on va montrer qu'on est une équipe, on va suivre les leaders qui sont là depuis des années et ensemble, on va le faire, let's go !!"

Maxime Bernauer à l'issue de la rencontre : "Très bonne prestation 4-0, clean sheet, il y a des buts et du spectacle. Tout le monde est content. C'était important de renouer avec notre public. Plus de 30 000 personnes le week-end du 15 août alors qu'on vient de descendre, c'est exceptionnel. On a cœur de les tirer avec nous cette saison, on va avoir besoin d'eux. Que tout le monde profite. J'espère qu'on va vivre une longue et belle saison."