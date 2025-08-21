Avec le passage de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à 18 clubs, la course à la montée a changé de visage. Aujourd’hui, 66 à 70 points apparaissent comme le seuil pour décrocher une place directe dans l’élite. Un chiffre qui se vérifie aussi bien en France qu’en Allemagne.

La saison 2024-2025 a servi de référence en Ligue 2. Lorient a terminé champion avec 71 points, le Paris FC 2e avec 69 et Metz 3e avec 65. Résultat : 66 points garantissaient une montée directe.

En rythme, cela représente 1,94 point par match sur 34 journées. C’est le nouveau standard de la Ligue 2 resserrée, où chaque contre-performance se paie cash. Pour l’ASSE, reléguée en mai 2025, le cap est clair, au moins 66 points comme plancher et même 68–70 ou plus pour l’assurance.

Ligue 1 à 18 clubs : confirmation du palier

Le resserrement s’observe aussi en Ligue 1. En 2023-2024, première saison à 18 clubs, Monaco a terminé 2e avec 67 points, Brest 3e avec 61. Cette fois-ci, 62 points assuraient la place de second. La saison dernière, l'OM comptait 65 points, Monaco 3e 61. Encore une fois 62 points suffisaient

Le parallèle est évident : que ce soit en L1 ou en L2, la barre des 66 points est devenue la référence. L’écart est mince mais il traduit une tendance lourde : à 18 clubs, la densité oblige à frôler les 2 points par match pour être tranquille.

La Bundesliga, modèle du championnat à 18 clubs

La comparaison avec l’Allemagne, qui vit avec 18 clubs depuis de nombreuses années, est éclairante. Là-bas, décrocher la 2e place exige une régularité encore plus élevée :

Dortmund 2e avec 78 points en 2015-2016. (60 pour Leverkusen 3e)

Shalke 2e avec 63 points en 2021-2022. (55 pour Hoffenheim 3e)

Dortmund 2e avec 76 points en 2018-2019. (66 pour Leipzig 3e)

Dortmund encore 2e avec 69 points en 2021-2022. (66 pour Leverkusen 3e)

Stuttgart 2e avec 73 points en 2023-2024. (72 pour le Bayern 3e)

En clair, en Bundesliga moderne, chaque saison est différente. Mais, parfois, il faut dépasser les 70 points.

Ce constat renforce l’idée qu’en Ligue 2 comme en Ligue 1, viser deux points par match est le vrai standard européen pour sécuriser une place dans le top 2.

L’ASSE face à la barre des 70 points

Pour Saint-Étienne, le défi est limpide : 66 points comme ticket d’entrée, 70 points comme sécurité totale.

Comment cela peut être atteint ?

À domicile : viser au moins 13 victoires sur 17 (39 points).

À l’extérieur : grappiller ~29 points sur 17 matches (1,7 pt/match).

Au total : une moyenne de 2 points/match permet de rester sur orbite, comme les grandes équipes de Bundesliga.

C’est ce niveau d’exigence qui attend les Verts pour retrouver l’élite rapidement. Bien sûr, une troisième, quatrième et cinquième place peuvent aussi permettre d'accéder à la Ligue 1. Mais, pour être sûr d'y retourner directement, terminer au moins second et l'option la plus sûre !