Arrivé cet été à l’ASSE en provenance d’Air Bel, Naoufan Mnemoi poursuit son ascension fulgurante. Le jeune défenseur central est de nouveau convoqué en équipe de France U16 pour affronter la Suisse.

Âgé de seulement 15 ans, Naoufan Mnemoi impressionne déjà par sa maturité et son potentiel. Recruté par l’ASSE cet été après avoir fait ses classes au sein du club marseillais d’Air Bel, le défenseur central s’impose rapidement comme l’un des grands espoirs de sa génération. Son profil athlétique, son intelligence de placement et sa relance propre en font un élément très suivi dans le Forez.

Naoufan Mnemoi confirmé par un deuxième rassemblement en Bleu

Après une première convocation au printemps dernier, Naoufan Mnemoi (portrait ici) enchaîne avec un deuxième appel en sélection nationale U16. Le sélectionneur tricolore lui renouvelle sa confiance pour participer à une double confrontation amicale face à la Suisse, prévue du 24 au 26 septembre à Montreux. Une nouvelle reconnaissance pour le défenseur stéphanois, qui confirme sa progression constante.

Formé à Air Bel, club réputé pour sa capacité à sortir de jeunes talents (Kamara, Ben Seghir, Guendouzi), Mnemoi a choisi cet été de rejoindre l’AS Saint-Étienne pour franchir un nouveau cap. À l’Étrat, il découvre un environnement propice au développement, au sein d’un club qui a toujours mis en avant ses jeunes. Son intégration se passe idéalement et il s’impose déjà comme un cadre potentiel de sa génération.

L’ASSE mise sur ses jeunes pousses

Cette convocation en Bleuets illustre le travail de formation des Verts. Alors que l’ASSE traverse une phase de reconstruction avec le nouveau projet Kilmer, le club continue de miser sur ses jeunes, véritables atouts pour l’avenir. Naoufan Mnemoi incarne cette politique : talentueux, ambitieux et déjà reconnu au niveau national, il pourrait rapidement devenir l’un des visages du futur stéphanois.

La semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers Montreux, où la France U16 affrontera deux fois la Suisse. L’occasion pour Mnemoi de confirmer son potentiel et d’acquérir une expérience précieuse sous le maillot bleu.