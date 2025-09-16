Victorieuse sur la pelouse de Clermont (1-2), L’ASSE s’est imposée pour la seconde fois de suite à l’extérieur. Le club ligérien fait déjà aussi bien que lors de la saison dernière hors de ses terre

Après deux semaines de pause, l’ASSE reprenait la compétition sur la pelouse de Clermont pour la 5ᵉ journée de Ligue 2. Solides leaders avant la rencontre, les Verts visaient à défendre leur première place, récemment menacée par le Red Star et Troyes. Le début de match est animé : Camblan oblige Larsonneur à un arrêt décisif, tandis que Boakye et Cardona butent sur Guivarch. Dans une première période hachée, Clermont finit par ouvrir la marque grâce à Camblan juste avant la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, Horneland fait entrer Miladinovic et Stassin. Coaching gagnant : quelques minutes plus tard, Stassin lance Boakye qui égalise d’une frappe sèche (1-1). Les Stéphanois prennent alors le contrôle et Cardona offre à Stassin son premier but de la saison, synonyme d’avantage (1-2). Malgré une réaction clermontoise en fin de partie, les Verts tiennent leur troisième victoire et récupèrent la place de leader avec 11 points.

Autant de victoires à l’extérieur que la saison dernière pour l’ASSE

Ce succès montre que les maux de la saison passée à l’extérieur sont loin pour l’ASSE. Il avait fallu attendre la mi mars pour voir les Verts gagner un match hors de ses bases. Les stéphanois étaient allés gagner 2-0 à Montpellier et avaient dû patienter jusqu’à avril pour voir ce succès validé suite aux incidents en tribunes lors de cette rencontre. Les hommes d’Eirik Horneland etaient allés gagner à Reims, le 10 mai pour leur second et dernier succès à l’extérieur en 2024-2025.

La saison dernière a été marquée par de nombreuses humiliations en dehors du Chaudron (4-0 à Brest, 8-0 à Nice, 5-0 à Rennes, 5-1 à Marseille…). Des performances humiliantes que les stéphanois ne veulent plus revivre. Lors de ses 3 premiers déplacements de la saison, l’ASSE n’a perdu que 2 points lors de la première journée à Laval. Face à Boulogne et Clermont, les Verts ont réussi à se sortir de rencontres fermées. 2 victoires qui leur permettent de compter autant de victoires à l’extérieur que la saison passée. Il reste désormais 14 voyages pour pouvoir faire mieux que la saison précédente hors de ses terres pour l’ASSE.

La saison 2025-2026 risque de nous offrir plusieurs rencontres similaires aux 2 derniers déplacements dans le contenu. Les adversaires attendent les joueurs d’Eirik Horneland en espérant que les rencontres tombent dans un faux-rythme pour venir piéger les Verts. Ce week-end, la lumière est venue de Lucas Stassin, entre en jeu à la pause et décisif sur les 2 buts. Le belge a ouvert son compteur statistique cette saison et a permis à l’ASSE de rester invaincue après 5 journées de championnat.