Après une défaite cinglante face à Nice en Coupe LFFP (4-0), le coach de l’ASSE Féminines, Sébastien Joseph, ne mâche pas ses mots. Il appelle son groupe à une prise de conscience immédiate, à une semaine d’un choc face à Lyon.

Pour son entrée en lice en Coupe LFFP, l’AS Saint-Étienne Féminines espérait frapper fort dans un groupe pourtant abordable composé exclusivement d’équipes de Seconde Ligue. Mais sur la pelouse de l’OGC Nice, les Vertes sont totalement passées à côté de leur sujet. Un revers 4-0, lourd et difficile à digérer pour l'équipe d'ASSE.

La composition de départ, n’a pas suffi à stabiliser une équipe en souffrance dès les premiers instants. Après une occasion manquée de Kedie Johnson dès la 9e minute, les Niçoises ont ouvert le score dans la foulée. Réduites à dix à l’heure de jeu après l’exclusion de Johnson, les Stéphanoises ont sombré dans le dernier quart d’heure, encaissant trois buts en vingt minutes. Hormis une frappe de Sarah Cambot, aucune réaction offensive notable. La défaite est nette, sans appel.

Joseph : « Ce que nous produisons n’est pas à la hauteur »

Interrogé après la rencontre, Sébastien Joseph n’a pas cherché d’excuses. Le technicien de l'ASSE s’est montré particulièrement lucide.

« Ce match a été en dessous de tout. Nous n'avons pas été capables de répondre aux duels et nous avons fait de mauvais choix dans le jeu et le niveau technique n'était pas au rendez-vous.»

Il pointe notamment un manque de maturité dans la gestion émotionnelle du groupe. Deux matchs officiels, deux exclusions :

« Dès que nous poussons pour revenir au score, c'est le moment où nous prenons des cartons rouges. Ce qui nous pénalise dans le match mais également sur le long terme puisque les suspensions rendent nos joueuses indisponibles. »

Ce constat amer n’empêche pas le coach de croire en son groupe : l'identité de l'ASSE doit rester un fondement.

« Ce que nous produisons aujourd'hui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Il va falloir montrer une attitude de travail et d'engagement différente. »

Un électrochoc attendu avant ASSE – OL

Sébastien Joseph est désormais tourné vers un rendez-vous capital : la réception de l’OL samedi prochain en championnat. Cette rencontre sera importante pour l'ASSE.

« La semaine prochaine sera déterminante. Il faut montrer une attitude révélatrice de notre état d'esprit pour le reste de la saison. »

Le coach de l'ASSE ne doute pas du niveau technique de ses joueuses, mais il alerte sur l’exigence de l’élite :

« Il va rapidement falloir répondre présent dans les duels, aller plus vite et se mettre au niveau de l’intensité de la Première Ligue. »

Le message est clair. Ce groupe jeune doit maintenant hausser le ton. Le public stéphanois, attendu nombreux à Salif-Keita, scrutera attentivement cette capacité de réaction. Un comportement de guerrières est attendu pour ne pas revivre pareille désillusion après leur match précédent avec l'ASSE.