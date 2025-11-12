En difficulté en championnat, l’AS Nancy Lorraine a officialisé la signature du gardien Geoffrey Lembet ce mardi 11 novembre. Ce renfort d’expérience intervient à quelques jours d’un rendez-vous crucial contre l’ASSE.

Nancy vient de s'incliner à domicile face à Laval. Une défaite 0-2 qui passe mal auprès de l'entraîneur historique Pablo Correa.

Un renfort d’expérience pour remplacer Sourzac

Face à l’absence prolongée de Martin Sourzac, victime d’une blessure sérieuse, Nancy n’a pas tardé à réagir. Le club lorrain a annoncé la venue de Geoffrey Lembet, gardien de but de 37 ans, libre depuis son départ de Sedan. L’ancien portier du Red Star, de l’AJ Auxerre ou encore de Sedan, totalise plus de 50 matchs de Ligue 2 et une soixantaine d’apparitions en National. Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec pour mission d’apporter de la stabilité derrière Enzo Basilio.

Nancy en crise de résultats avant d’affronter l’ASSE

La situation devient préoccupante à Nancy avec une 15ᵉ place au cassement. Les lorrains ne comptent plus que trois longueurs d'avance sur Laval, actuel barragiste de L2.

Le coach Pablo Correa, conscient des limites actuelles de son groupe, a convoqué des entretiens individuels pour analyser les performances et mobiliser les joueurs : « Mon métier, c’est de trouver des solutions. Je suis en partie responsable du résultat. Je ne suis pas responsable quand les joueurs se cachent pour ne pas recevoir le ballon, mais je suis partie prenante dans cette défaite. Probablement même que la plus grande partie est pour moi, parce que je choisis les joueurs qui sont sur le terrain. Je me suis trompé dans ma composition d’équipe.

𝗝’𝗮𝘃𝗮𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗲́𝘃𝗲𝗻𝘂 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀, 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵, 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝘆 𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗲𝗹𝘀 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗹. 𝗜𝗹 𝗳𝗮𝘂𝘁 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗼𝘂𝘃𝗿𝗶𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗲𝘁 𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲́. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau auquel on les attendait. Je ne sais pas s’ils ont le niveau, je sais qu’on est en difficultés sur certains postes pour différentes raisons, mais il faudra tout de même trouver une équipe qui veut se battre. Mon rôle d’entraîneur est de bien voir quels sont les joueurs capables d’avancer dans une période comme celle-là. »

Avant ASSE, la nécessité de redresser la barre

Nancy affrontera GSA Tomblaine ce week-end en Coupe de France avant de se déplacer à Geoffroy-Guichard la semaine prochaine. Le genre d’affiche qui peut aussi servir de détonateur pour une équipe en difficulté. Une chose est sûre, le club lorrain est dos au mur, et l'opposition face aux Verts pourrait soit l’enfoncer, soit le relancer.

Source : L'Est Républicain