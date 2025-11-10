Après trois matchs consécutifs en dehors de Geoffroy-Guichard, l'ASSE va faire son retour dans le Chaudron le samedi 22 novembre. Il s'agira de l'affiche comptant pour la 15e journée du championnat de Ligue 2. Avec un kop en moins, l'ASSE pourra tout de même compter sur une partie de tribune en plus.

Depuis le début de saison, l'affluence du Stade Geoffroy-Guichard est impressionnante : 33 868 personnes se rendent dans le Chaudron en moyenne. Il s'agit tout simplement de la meilleure moyenne du championnat, et de très très loin... 7e meilleure équipe à domicile de la saison, l'ASSE a pour l'instant du mal chez elle. Cependant, l'ASSE reste sur un magnifique succès 6-0 acquis le 8 octobre dernier contre le Pau FC.

Geoffroy-Guichard encore plein pour supporter l'ASSE ?

Mais le 18 octobre dernier, lors de la défaite 2-3 face au Mans, le Kop Sud avait sorti le grand jeu, tifos et craquages... Cependant, les nombreux fumigènes allumés lors de cette rencontre ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP.

10e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – Le Mans FC du samedi 18 octobre 2025

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d'engins pyrotechniques et expressions orales

Fermeture partielle pour deux matchs fermes, dont un match ferme par révocation du sursis de la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard.

La sanction prend effet immédiatement.

Ainsi, l'ASSE ne pourra pas compter sur 8 000 fidèles face à Nancy, mais également contre Bastia. Le retour du Kop Sud se fera contre Clermont en 2026...

Le balcon de la tribune Jean Snella ouvert !

Depuis de nombreux mois, les balcons Nord et Sud du stade de l'ASSE sont fermés. La cause : des problèmes de sécurité. En effet, Le Progrès expliquait la raison de cela il y a trois mois : « Malgré le barriérage et les quelque 70 vigiles embauchés pour empêcher les porteurs de tickets dans les balcons de descendre dans les kops, et donc de dépasser le nombre maximum de supporters autorisés. »

Mais, face à Nancy, la fermeture du Kop Sud permet par conséquent la réouverture du balcon. Celui-ci peut accueillir environ 2 000 personnes. L'affluence pourrait donc se rapprocher des 30 000 personnes. Les places sont en vente sur la billetterie du club.