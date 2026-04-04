L’ASSE se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de Nancy dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée, face à une formation nancéienne en difficulté ces dernières semaines. À l’issue de la rencontre, qui s'est conclue sur un nul (1-1), les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Pablo Correa (entraîneur de Nancy) : "On est contents de vivre ce type de match. Saint-Étienne y est aussi pour beaucoup, c’est un club important du football français. Il y avait du monde, de l’envie, chez eux comme chez nous. Cette saison, on a parfois été pénalisés sur ce point.

Mais il y a aussi de la déception. Prendre un but dans le temps additionnel, c’est dur. Je pense qu’il nous a manqué un peu de malice. Pas forcément de la fraîcheur, mais cette capacité à mieux gérer certaines situations, surtout en deuxième période où il y avait beaucoup d’espaces.

On avait travaillé là-dessus. On savait que cette équipe pouvait nous mettre en difficulté si on entrait dans son jeu. L’idée était de ne pas être trop bas, d’attirer pour jouer vite vers l’avant. On l’a bien fait en première période, beaucoup moins après la pause.

On a manqué de justesse dans les derniers choix. Sur certaines actions, le ballon arrive trop tard ou on se retrouve hors-jeu. Ce sont des détails, mais à ce niveau, ça fait la différence."

Correa : "En face, il y a une équipe en forme, avec beaucoup de qualité"

"Tactiquement, ce qu’on a proposé a posé des problèmes. Avec un système à trois centraux, il y a toujours des espaces sur les côtés si on récupère bien le ballon. C’est comme ça qu’on marque. On aurait dû insister davantage là-dessus en seconde période.

Quand on regarde notre équipe, peu de joueurs ont une vraie expérience de la Ligue 2. En face, il y a une équipe en forme, avec beaucoup de qualité. Mais on a montré qu’on était capables de rivaliser. Avant le match, je savais qu’on pouvait les accrocher.

Après, il y a aussi la réalité du football. Stassin a une grosse occasion, il ne la met pas. Ce sont des joueurs qui ont une valeur importante, ça compte aussi. Mais le football permet parfois de rééquilibrer les choses. Ce soir, on peut nourrir des regrets."

Philippe Montanier (ASSE) : "Il y a eu un manque de justesse technique et de rythme"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "C’est un match assez difficile à analyser. En première période, l’équipe n’a pas mis de rythme. Pourtant, il y a très peu d’occasions concédées, mais un but encaissé, et un penalty manqué. Même sans être dans le rythme, le score aurait dû être de 1-1 à la pause.

Le plus frustrant reste le décalage entre le ressenti et les statistiques. Les chiffres montrent une domination nette, avec beaucoup d’occasions et très peu de situations adverses. L’équipe a joué de nombreux ballons dans la surface, mais ressort avec une impression négative. Un scénario assez paradoxal.

Il y a eu un manque de justesse technique et de rythme, mais malgré cela, les situations ont été nombreuses. Le match aurait pu basculer. L’adversaire a parfois gêné, mais certaines pertes de balle sont intervenues sans pression réelle, ce qui reste difficile à expliquer."

Montanier (ASSE) : "Le système n’est pas le problème"

"Après la performance face à Annecy, il y a peut-être eu un relâchement inconscient. L’équipe est performante quand elle joue à son niveau, mais dès qu’elle baisse d’intensité, elle se met en difficulté. Avec les ambitions affichées, la régularité devient indispensable.

Les changements à la pause s’expliquent aussi par des choix physiques et tactiques. Mickaël Nadé était touché, il fallait le préserver. Le passage à une défense à quatre a permis d’avoir davantage de présence offensive, sans pour autant faire la différence.

Le système n’est pas le problème. L’essentiel reste le niveau de performance. L’équipe a été déséquilibrée en première période, beaucoup plus solide après la pause.

Rien n’est joué. La fin de saison se jouera sur la durée. Il faudra être prêt jusqu’au bout.