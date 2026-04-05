Brice Maubleu (5)

Peu sollicité dans le jeu, il ne peut rien faire sur l’ouverture du score de Fdaouch, parfaitement placée. Il a ensuite répondu présent sur ses rares interventions, notamment sur des ballons aériens en seconde période. Une soirée globalement calme mais sans erreur. Il a aussi su rester vigilant dans les moments de pression nancéienne.

Julien Le Cardinal (6)

Rapidement averti, il a su rester dans son match malgré ce contexte. Solide dans les duels, il a tenu son rang dans une défense parfois exposée en transition. Il a apporté de la rigueur dans une première période compliquée. Son expérience a permis de stabiliser le bloc après la pause.

Kévin Pedro (6)

Impliqué offensivement dans son couloir, il a beaucoup proposé en début de match. Défensivement, il est pris sur l’ouverture du score mais se reprend ensuite avec plusieurs interventions propres. Sa sortie sur blessure a marqué un tournant dans la rencontre. Avant cela, il avait été actif et engagé dans les duels.

Mickaël Nadé (6)

Sérieux dans son placement, il a bien géré les centres et les situations aériennes. Il a toutefois été pris dans le dos sur certaines transitions rapides. Remplacé à la pause suite à une petite alerte physique. Une prestation correcte dans un contexte défensif délicat.

Ben Old (5)

Très discret offensivement malgré beaucoup de ballons touchés. Il a eu du mal à faire des différences face au bloc bas nancéien. Défensivement, il a répondu présent, notamment en fin de match sur un ballon chaud au second poteau. Une prestation correcte mais sans réel impact.

Abdoulaye Kanté (5)

Actif dans la récupération, il a tenté de donner du rythme au milieu. Mais son influence est restée limitée face à une équipe regroupée. Il a parfois manqué de justesse dans ses transmissions. Remplacé en seconde période après un match sérieux mais sans relief.

Dennis Appiah (3)

Très en difficulté dans son couloir, il n’a jamais réussi à peser offensivement. Ses centres n’ont pas trouvé preneur et il a manqué de précision dans ses choix. Défensivement, il a été peu rassurant sur certaines séquences. Remplacé dès la pause, signe d’un match compliqué.

Augustine Boakye (5)

Remuant, il a tenté d’apporter de la verticalité et de créer des décalages. C’est lui qui offre une grosse occasion à Stassin en seconde période. Malgré cela, il a manqué de constance dans ses prises de décision. Une activité intéressante mais encore irrégulière.

⭐ Lucas Stassin (6)

Longtemps frustré, il a pesé dans la surface sans être servi dans de bonnes conditions. Il manque une énorme occasion avant de se rattraper parfaitement en fin de match. Son but de la tête vient récompenser sa persévérance. Un match à deux visages, conclu de la meilleure manière.

Zuriko Davitashvili (4)

Très attendu, il n’a pas réussi à faire la différence. Il manque un penalty important juste avant la pause, symbole de sa soirée compliquée. Peu influent dans le jeu, il a été bien contenu par la défense nancéienne. Remplacé logiquement en seconde période.

Irvin Cardona (4)

Peu en vue pendant une grande partie du match, il a eu du mal à faire des différences. Mais il se distingue en fin de rencontre avec un débordement décisif sur l’égalisation. Un apport tardif mais précieux. Son match reste néanmoins insuffisant dans l’ensemble.

Aïmen Moueffek (5)

Entré à la pause, il a apporté plus de dynamisme au milieu. Il s’est projeté vers l’avant et s’est procuré une occasion de la tête. Son activité a aidé l’équipe à mettre plus de pression. Une entrée intéressante, sans être décisive.

Chico Lamba (5)

Entré en défense, il a fait le travail sans se mettre en difficulté. Sérieux dans ses interventions, il a contribué à maintenir l’équipe dans le match. Peu exposé mais appliqué. Une entrée propre dans un contexte tendu.

👔 Philippe Montanier (5)

Son équipe est passée à côté de sa première période, malgré une domination stérile. Les changements à la pause ont apporté un peu plus de rythme et de présence offensive. L’ASSE a mieux terminé et a été récompensée. Mais le contenu global reste insuffisant au regard des ambitions.