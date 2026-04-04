Ce samedi soir, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse de Nancy dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans une lutte serrée pour la montée. Après la large victoire obtenue face à Annecy (4-0) la semaine précédente, les Stéphanois voulaient confirmer leur dynamique à l’extérieur. À l’issue de la rencontre, qui s'est conclue sur un nul (1-1), plusieurs joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Jérémy Gélin (Nancy) : "Il y a eu beaucoup d’efforts. Prendre un but comme ça à la fin, après tout ce qu’on a donné, c’est difficile à encaisser. Que ce soit ceux qui ont commencé ou ceux qui sont entrés, tout le monde a fait les efforts. On avait plutôt bien géré leurs offensives jusque-là. Après, ils ont poussé et ils ont eu le mérite de marquer. Mais on doit être plus lucides et plus compacts dans ces moments-là.

Ce soir, ça ressemble quand même à deux points de perdus. À quelques minutes près, on pouvait repartir avec la victoire. Maintenant, il y a eu des choses intéressantes. Il faut continuer dans cet état d’esprit sur 90 minutes."

Le Cardinal (ASSE) : "L’image qu’on a montrée, surtout en première période, n’est pas suffisante"

Julien Le Cardinal (ASSE) : "On prend un point, mais on a eu de la réussite. L’image qu’on a montrée, surtout en première période, n’est pas suffisante. On n’a pas mis de rythme, on a perdu beaucoup de duels. On peut parler de fatigue, mais quand on est sur le terrain, on doit répondre présent.

À l’extérieur, ça ressemble à ce qu’on avait montré à Grenoble. Il manque du dynamisme, de l’impact. Malgré tout, on avance. C’est toujours mieux de prendre un point que zéro, mais il va falloir réagir vite. Il reste cinq matchs, cinq finales. On ne lâchera pas. On sait qu’on n’a pas été au niveau ce soir. À nous de nous remettre en question dès le prochain entraînement."