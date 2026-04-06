Menée dès les premières minutes, l’ASSE a arraché un nul précieux contre Nancy (1-1) grâce à Stassin à la 96e. Un scénario cruel pour les Lorrains.

L’ASSE s’en sort avec un point, mais ce match aurait pu tourner bien autrement. Dès la 6e minute, Nancy a surpris des Verts encore endormis. Derrière, les Stéphanois ont longtemps couru après le score, sans parvenir à réellement déséquilibrer un bloc adverse compact et discipliné. Malgré une seconde période plus maîtrisée dans le jeu, les hommes de Philippe Montanier ont manqué de justesse dans les derniers mètres. Et alors que la défaite semblait inévitable, Stassin a surgi dans le temps additionnel pour égaliser de la tête (96e).

ASSE Nancy : Carlier souligne les efforts lorrains

Côté nancéien, ce nul laisse un sentiment partagé. Maxence Carlier, capitaine de Nancy, a insisté sur la solidité affichée par son équipe. « On aurait aimé finir 1-0, mais on est content du 1-1 », a-t-il confié après la rencontre. Une déclaration lucide, qui reflète la physionomie du match.

Le défenseur met en avant la capacité des siens à rivaliser avec l’ASSE : « On a rivalisé avec eux, même si on a joué en bloc compact. » Une organisation qui a longtemps gêné les Verts, incapables de trouver des solutions face à une défense bien en place.

Mais Carlier n’élude pas les regrets. « Sur le but, c’est frustrant, ce sont des petits détails à gommer », explique-t-il. Nancy avait pourtant les armes pour faire le break : « On avait des contres que l’on aurait pu mieux exploiter. » Un manque d’efficacité qui coûte cher au final.

Un point qui ne change pas tout

Malgré la frustration, le capitaine nancéien préfère retenir le positif. « C’est un point en plus, on sait que c’est dur pour aller chercher le maintien. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient », rappelle-t-il. Un discours qui souligne les ambitions modestes mais réalistes de son équipe.

Carlier insiste aussi sur l’état d’esprit retrouvé : « C’est un gros match dans lequel on a beaucoup donné. » Après certaines prestations décevantes, Nancy avait à cœur de montrer un autre visage. « Il fallait se rattraper par rapport à certains matchs où on avait montré une image qui n’était pas la nôtre. »

Enfin, le soutien du public n’est pas oublié : « Le fait de se battre tous ensemble, d’avoir le public avec nous, ça fait plaisir. »

Au final, si l’ASSE peut remercier Stassin pour ce point arraché au bout du suspense, Nancy peut nourrir des regrets. Et retenir qu’il n’a pas été loin de faire tomber les Verts.

Source : Le Progrès