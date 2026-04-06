L’ASSE prépare activement le choc face à Dunkerque avec une semaine structurée entre entraînements, récupération et rendez-vous importants au stade Geoffroy-Guichard.

Après une période intense, les Verts entament une nouvelle semaine décisive. Tous les regards sont tournés vers la réception de Dunkerque, prévue samedi soir. Dans ce contexte, le staff de Philippe Montanier a planifié une montée en puissance progressive. Objectif : arriver prêt physiquement et mentalement pour ce rendez-vous capital en Ligue 2.

Ce lundi, le groupe a soufflé avec une journée dédiée aux soins et au repos. Une étape essentielle pour recharger les batteries après le match contre Nancy (1-1). Ensuite, les séances vont s’enchaîner, avec une alternance entre travail à huis clos et moments ouverts au public, permettant aux supporters de garder un lien avec leur équipe.

ASSE : une montée en puissance progressive

Mardi et mercredi, les entraînements des professionnels masculins se déroulent à huis clos. Le staff souhaite préserver la sérénité du groupe. En parallèle, les féminines s’entraînent au stade Salif-Keita, avec un accès ouvert au public. Une manière de maintenir la proximité avec les fans.

Jeudi marque un tournant dans la semaine. Les hommes de Montanier s’entraînent cette fois au Centre sportif Robert-Herbin, devant le public. Un moment attendu notamment pendant les vacances scolaires. Ce sera aussi l’occasion d’assister à la conférence de presse d’avant-match, moment clé pour décrypter les intentions du coach avant ce duel face à Dunkerque.

Vendredi, retour au huis clos pour les pros masculins. Le groupe règle les derniers détails et fait sa mise en place tactique pour le match du lendemain. Le groupe convoqué pour la rencontre sera également dévoilé à 18h. Une étape toujours scrutée de près par les supporters, à quelques heures d’un match important dans la course aux objectifs du club.

Un samedi chargé pour les Verts

Le week-end s’annonce particulièrement dense pour l’ASSE. Avant l’affiche de Ligue 2, la réserve se déplace à Moulins dans le cadre du championnat de National 3. Un rendez-vous important pour les jeunes Verts, qui doivent decrocher leur maintien.

Ce match pourrait peser lourd dans la fin de saison. L’ASSE doit répondre présent. Et cette semaine de préparation, minutieusement organisée, pourrait bien faire la différence au moment décisif.