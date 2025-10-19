Déçu mais lucide, Mickaël Nadé est revenu sur la défaite de l’ASSE face au Mans (2-3) ce samedi à Geoffroy-Guichard. Le défenseur stéphanois appelle à une remise en question collective pour relancer la machine verte.

Après avoir gagné à Montpellier juste avant la trêve (0-2), les Verts voulaient confirmer à domicile. Néanmoins, les difficultés sont belles et bien présentes à Geoffroy Guichard. Concédant à nouveau trois buts (six en deux rencontres), l'ASSE a concédé sa deuxième défaite consécutive à domicile devant le promu manceau. Une défaite qui fait tâche pour un prétendant à la montée.

Nadé pointe les manquements défensifs de l’ASSE

La soirée aurait dû être celle du rebond pour l’ASSE. Au lieu de cela, les Verts ont sombré à domicile face au Mans (2-3), concédant une troisième défaite de la saison en Ligue 2. À l’issue de la rencontre, Mickaël Nadé n’a pas cherché d’excuses. En zone mixte, le défenseur stéphanois a reconnu la faiblesse défensive du groupe : « Prendre trois buts, qui plus est à domicile, ce n’est pas possible pour gagner un match », a-t-il lâché, visiblement agacé. Un constat lucide d’un joueur conscient que les ambitions de montée ne pourront se concrétiser sans une base solide derrière. Car si l’attaque peine encore à se montrer efficace, la défense, elle, affiche une fébrilité inquiétante depuis plusieurs journées.

Une équipe ambitieuse, mais trop irrégulière

Dans son analyse, Nadé a également insisté sur le manque de constance du collectif : « On sait qu’on est une équipe ambitieuse mais on devra faire mieux à la maison. Le stade est rempli, c’est à nous d’en faire bon usage. »

Une phrase qui résonne comme un avertissement pour ses coéquipiers. Devant un public encore fidèle et bouillant, les Verts n’ont pas su capitaliser sur l’ambiance du Chaudron. L’association Nadé–João Ferreira, censée stabiliser la défense, peine encore à trouver ses repères. « Vu le nombre de buts encaissés, ce n’est pas top. On va travailler à l’entraînement, mais encore une fois ce n’est pas que la défense, on est une équipe. »

Une manière pour le défenseur de rappeler que les problèmes défensifs sont avant tout collectifs.

Une réaction attendue dès le prochain match

Cette défaite relance le doute autour d’une équipe annoncée favorite pour la montée. « C’est bien de le dire, mais il faut le montrer », a insisté Nadé, conscient que les paroles ne suffisent plus. Dans le vestiaire, les joueurs se sont « dit les choses », preuve que la frustration est bien présente.

Le staff de l’ASSE devra désormais trouver les bons leviers avant le prochain rendez-vous, crucial pour relancer la dynamique. Une nouvelle contre-performance ferait tâche pour un club qui vise la Ligue 1 et qui ne peut plus se permettre de laisser filer des points à domicile.